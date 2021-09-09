Оккупанты в Крыму отпустили крымского татарина, который был свидетелем защиты в деле Джемилева

Менсеитов был свидетелем защиты в возбужденном оккупационными властями уголовном деле относительно лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева, отмечают правозащитники. Показания Менсеитов давал в июне в “Армянском городском суде” Крыма. Джемилева судят заочно за “пересечение государственной границы РФ” после запрета на въезд.

Российские силовики увезли Менсеитова из дома после следственных мероприятий в ночь на 8 сентября.

“Менсеитова отпустили из здания ФСБ, он вернулся домой. Адвокат Рефат Юнус сообщил, что […] 51-летнего Эльдара Менсеитова с инвалидностью 3-й группы допросили следователи ФСБ, после этого он вернулся в своей дом в поселке городского типа Молодежное”, – говорится в сообщении “Крымской солидарности”.

По словам адвоката, Менсеитова привезли назад сами силовики, он “находится в уставшем состоянии, но чувствует себя нормально”.

https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1490042434696541

Контекст:

В последнюю неделю российские силовики активизировали репрессии против крымских татар. В частности, 3 сентября задержали жителя Симферополя, крымского татарина Эльдара Одаманова. У него провели обыск по делу о якобы взрыве на газопроводе. Ночью 4 сентября задержали братьев Азиза и Асана Ахтемова и Шевкета Усеинова.

Утром 4 сентября российские силовики пришли с обыском к замглавы Меджлиса крымскотатарского народа Нариману Джелялову, после чего его увезли.

В тот же день к зданию ФСБ Симферополе пришли протестовать крымские татары. Силовики задержали там, по разным данным, от 40 до более 50 человек. Позже их отпустили.

6 сентября подконтрольный оккупантам “Киевский районный суд” Симферополя на два месяца арестовал Джелялова. По два месяца ареста получили также братья Ахтемовы. Их родственники Эскендер и Арсен Ахтемовы получили 10 и 15 суток админареста.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что новые задержания на оккупированном полуострове связаны с началом работы Крымской платформы.

В ФСБ России 7 сентября заявили, что Джелялов и Ахтемовы якобы причастны ко взрыву участка газопровода в Крыму. Российские силовики считают взрыв “диверсией” украинской разведки. В комментарии “Радіо Свобода” спикер Главного управления разведки Минобороны Украины Николай Красный опроверг информацию оккупантов, назвав ее провокацией.

Россия аннексировала Крым и Севастополь после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

3 мая 2014 года Джемилева не пустили в Крым, заявив о запрете на въезд на полуостров в течение пяти лет. Тысячи крымских татар в ответ пришли к контрольно-пропускному пункту под Армянском, чтобы заблокировать трассу, ведущую к полуострову. Тогдашний “прокурор Крыма” Наталья Поклонская обвинила крымских татар в “незаконных публичных акциях экстремистского характера”.

В апреле 2020 года Следком России сообщил о предъявлении Джемилеву обвинений по трем уголовным статьям: пересечение госграницы России иностранным гражданином, въезд которому в Россию не разрешен, совершенное группой лиц по предварительному сговору (ч.3 ст. 322 Уголовного кодекса РФ); небрежное хранение огнестрельного оружия, создавшем условия для его использования другим лицом, если это повлекло тяжкие последствия (ст. 224) и незаконное приобретении и хранении боеприпасов (ч. 1 ст. 222)”.

По словам адвоката Николая Полозова, против Джемилева используют материалы дела его сына Хайсера, который был ранее приговорен к тюремному сроку за убийство по неосторожности и хранение оружия.

27 мая оккупационные власти в Крыму завершили расследование уголовного дела в отношении Джемилева. О передаче этого дела в “суд” стало известно в июне от Полозова.

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