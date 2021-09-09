 

Мнение: Почему погиб генерал Зиничев?

09.09.2021, 2:16, Разное
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Пишут, что трагедия произошла около 7 часов утра по местному времени (3:00 мск) на водопаде в Путоранском заповеднике.

По официальной версии МЧС, 55-летний министр пытался спасти 63-летнего кинорежиссера и сценариста Александра Мельника «во время межведомственных учений в Норильске».

Режиссер сорвался со скалы. Генерал бросился его спасать. И тоже погиб.

Вот место гибели генерала и режиссер Александра Мельника.

Очевидно, что это такое место, что если кто-то и сорвется здесь со скалы, ему уже никто не поможет…

Как очевидно и то, что учения проводились не в заповеднике. А генерал и режиссер полетели туда туристами, полюбоваться красотой…

В общем, какая-то мутная история….

Генералу Зиничеву, который с 2006 по 2015 год служил в личной охране Путина, президент очень доверял. И ценил его. Поговаривали, что осенью Зиничев должен был возглавить  ФСО… Может он кому-то сильно мешал?  И в заповеднике произошел не несчастный случай? Может, убили любимчика Путина? А режиссер был ликвидирован только потому, что стал нежелательным свидетелем?

Или все-таки гибель генерала Зиничева и известного режиссера – это все-таки несчастный случай?

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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