 

В почтовом сервисе Gmail появилась поддержка звонков

09.09.2021, 2:04, Новости дня
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Новый комплект функций получил название Workspace. Таким образом, компания Google решила добавить к популярному почтовому сервису Gmail возможность осуществлять звонки.

По словам разработчиков, в целом, Gmail становится центральным узлом, на котором будут завязаны другие коммуникационные приложения, созданные специалистами Google.

Осуществлять звонки прямо из Gmail стало возможно после интеграции с Google Meet. Также глобальный поисковик пытается сейчас предложить простые и надежные решения для внутриофисной связи. И здесь Gmail также будет играть ключевую роль, говорят эксперты. Похожий проект ранее осуществляла компания Microsoft, которая строила новые сервисы вокруг Outlook.



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