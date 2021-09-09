 

Компания Razer выпустила мышь с 11 программируемыми кнопками

09.09.2021, 2:04, Новости дня
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Компания Razer представила необычную компьютерную мышь Basilisk V3, у которой сразу 11 программируемых кнопок. На сегодня известно, что в Соединенных Штатах данное устройство получит базовую розничную цену 70 долларов, а на территории Евросоюза она будет стоить 80 евро. Продажи уже стартовали.

Кроме кнопок, у мыши есть интеллектуальное колесико для удобного управления, а также RGB-подсветка. В конструкции устройства использован оптический датчик Razer Focus+.

Вес данной мыши составляет 101 г, к которым, правда, нужно прибавить еще и массу кабеля длиной 1,8 метра. Предлагаемые режимы работы связаны с тактильной прокруткой, свободным вращением и Smart-Reel. Настройки можно сохранять даже в облаке.



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