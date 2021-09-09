Не стоит жить только прошлым: как «перезагрузить» свою жизнь после 40 лет и наслаждаться настоящим

Некоторые женщины в преддверии сорокового дня рождения начинают со страхом думать о том, что, перейдя этот рубеж, они испытают разочарование. Им кажется, что их жизнь будет скучной и лишенной прежнего смысла. Однако психологи призывают помнить, что “в сорок лет жизнь только начинается”, как говорилось в одном из любимых советских фильмов. Они предлагают отбросить мрачные мысли и произвести полную перезагрузку. Вот к чему стоит стремиться.

Не зацикливаться на прошлом

Предвзятое отношение к своему возрасту после сорока лет нередко чревато глубоким погружением в ностальгическое состояние. Женщина, начиная переосмысливать свою жизнь, вдруг зацикливается на юных годах, когда все вокруг казалось прекрасным, было весело и интересно. Она думает, что лучшее время уже позади и ей ничего хорошего уже не светит.

С одной стороны, в том чтобы задумываться о прошлых временах, анализировать свои поступки, прощать себе какие-то оплошности, подводить промежуточные итоги, просто наслаждаться приятными воспоминаниями, ничего плохого нет. Но, с другой, большая ошибка состоит в том, чтобы зацикливаться на прошлом и сокрушаться о минувшей молодости, которую не возвратить.

Дать себе шанс

Вместо этого следует сосредоточиться на сегодняшнем дне, ценить каждую минуту и наслаждаться моментом. А при желании мечтать о счастливом будущем, строить грандиозные планы и стремиться к их воплощению в жизнь. Ведь возраст сорок лет – это прекрасный возраст, когда человек еще полон сил, но в то же время успел приобрести жизненный опыт, который помогает ему более уверенно идти по жизни и избегать многих ошибок, характерных для юной поры.

Поэтому следует дать себе шанс и перезагрузить свою жизнь, начав ее новый этап с позитивных изменений. Ведь в ваших руках много возможностей. Вы можете посвятить себя множеству самых разнообразных занятий. Речь идет, например, об освоении новой профессии, о посвящении себя новому хобби, которым могут быть путешествия, изучение языков, занятия спортом, кулинарией, фотографией, рукоделием, чтение интересных книг и много другое.

Получить новую профессию

У некоторых женщин после сорока существует проблема неудовлетворенности своей профессией, которой они отдали многие годы. Кто-то вдруг осознал, что всю жизнь занимался нелюбимым делом. А кто-то, напротив, был доволен выбранным им видом деятельности и даже достиг в нем больших успехов, но со временем уже не чувствует такого интереса к работе, как раньше. А кому-то хочется сменить офисную рутину на занятия творчеством.

Во всех этих случаях ничто не мешает расправить крылья и двигаться к осуществлению своих желаний, резко изменив направление в построении карьеры. Тогда следует начать обучение другой профессии, что станет новым, интересным витком в жизни.

Как показывает практика, студенты зрелого возраста чаще всего учатся лучше, нежели юноши и девушки. Они являются более целеустремленными, трудолюбивыми и ответственными, так как более здраво оценивают риски неуспеваемости и более бережно относятся финансовым вложениям в учебу.

Изменить образ жизни

В любом возрасте, в том числе и после сорока лет, следует уделять внимание здоровому образу жизни – правильному питанию и физическим упражнениям. Но также очень важно помнить о том, что нужно уделять внимание не только своим обязанностям – профессиональным или семейном, но и посвящать время себе любимой.

И если вы раньше не всегда заботились о том, чтобы давать себе расслабляться, устраивать себе полноценный отдых, которого вы заслуживаете, то теперь самое время внести в свою жизнь эту столь необходимую составляющую.

А также стоит обратить особое внимание на свою внешность, не считая, что после сорока лет это уже неактуально. На самом деле некоторые женщины при должном уходе за собой выглядят лучше двадцатилетних. Преимуществом зрелого возраста в этом плане является то, что они более уверены в себе, лучше знают, чего им хочется. С большим знанием дела выбирают наряды, аксессуары и косметические средства.