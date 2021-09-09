Общество: Внук Королева поддержал конкуренцию с Маском в космосе

«Илон Маск уверен, что достижения корпорации SpaceX базируются на труде титанов, к числу которых он относит и Сергея Павловича Королева», – рассказал Андрей Королев, внук одного из основателей советской космонавтики. Он поделился с газетой ВЗГЛЯД впечатлениями от встречи с американским миллионером-изобретателем Маском и от посещения завода космической компании SpaceX.

Американский бизнесмен-изобретатель, основатель космической компании SpaceX Илон Маск в минувшую субботу провел экскурсию по заводу SpaceX в калифорнийском городе Хоторн – специально для внука и правнука легендарного советского конструктора ракетной техники Сергея Королева.

«Невероятно благодарны Илону Маску за приглашение, гостеприимство и незабываемую почти часовую личную встречу», – написал в своем Facebook внук конструктора Андрей Королев, врач-травматолог и ортопед, президент Ассоциации спортивных травматологов, артроскопических и ортопедических хирургов, реабилитологов. Помимо своей основной деятельности, внук Сергея Королева читает образовательные лекции о своем легендарном деде.

В своем посте в Facebook Андрей Королев выразил благодарность команде Илона Маска за экскурсию по SpaceX и возможность увидеть своими глазами сборку двигателей, ракет и Crew Dragon. «Продолжайте двигать мир вперед, мистер Маск!» – подчеркнул он.

Ранее Маск в интервью Everyday Astronaut признался, что при создании ракетного двигателя Raptor вдохновляется в том числе разработками российских специалистов – чем объясняется его интерес к космической программе СССР и к одному из ее отцов-основателей, генеральному конструктору Сергею Королеву.

Своими впечатлениями от общения с изобретателем Королев поделился с газетой ВЗГЛЯД.

ВЗГЛЯД: Андрей Вадимович, как состоялась ваша встреча с Илоном Маском?

Андрей Королев: Наше общение планировалось достаточно давно. Илон приглашал нас с Павлом в гости – еще год назад состоялся телефонный разговор об этом. Долгое время мешали ограничения в связи с пандемией. Позже ограничения были сняты, и появилась возможность реализовать планы. Место встречи обсуждалось до последнего. Это мог быть Техас, где у Маска находится Starbase – место, откуда производятся все запуски SpaceX, или же это могла быть Калифорния, где находится завод компании Маска.

По совпадению, я был приглашен на мировой конгресс по ортопедии и травматологии, который проводился как раз в Калифорнии. Было решено, что я приеду вместе с сыном Павлом – он работает в крупной финансовой организации в Лондоне. Илон сделал шаг в нашу сторону – прилетел из Техаса ради встречи.

ВЗГЛЯД: Маск известен своим интересом к РФ и русскому языку. Вы привезли ему какой-нибудь сувенир из первой космической державы?

А. К.: Мы знали, что у него один из залов в SpaceX назван именем Королева. Илон тоже нам когда-то прислал подарок – табличку из зала Королева. Сейчас она находится у нас в домашнем музее. Мы, в свою очередь, привезли портрет дедушки с Юрием Гагариным и книгу для научной библиотеки Маска, в том числе работу на английском языке, посвященную Сергею Павловичу.

Маск неоднократно говорил, что с глубочайшим уважением относится к имени Сергея Королева, и подчеркивал: надо понимать, что достижение корпорации SpaceX базируется на труде титанов, к числу которых он относит и советского генерального конструктора.

ВЗГЛЯД: Каким было ваше впечатление от общения с бизнесменом?

А. К.: Маск очень точен. Он тепло нас встретил. Прекрасный собеседник, очень спокойный, очень взвешенный, доброжелательный, никакого высокомерия, никакого чванства. У некоторых людей, которые занимают некую социальную позицию, появляется разговор через губу. Он спокойно разговаривает, хотя понятно, что объем задач, которые стоят перед этим человеком, просто космический.

Глубочайшее уважение вызывает то, что он не только управленец, но и человек, который досконально разбирается в космической отрасли, вникает в технические детали. Чувствуется, что SpaceX – это его любимое детище. И он прекрасно разбирается в истории космонавтики.

ВЗГЛЯД: Каковы ваши впечатления от экскурсии по калифорнийскому центру SpaceX ? Это действительно «завод будущего»?

А. К.: Мы взяли в аренду машину, по договоренности это могла быть только Tesla – электромобиль компании Маска. Час продолжалась экскурсия, еще около часа мы разговаривали с Илоном в его кабинете.

Нам показали инженерные офисы и сборочные линии – те, где выпускают двигатели, цеха для сборки спускаемых аппаратов и ракет. В том числе запомнилась конструкция «лап», на которые опускаются ракеты-носители, которые возвращаются вертикально на Землю – такие три большие раскрывающиеся лапы.

Работа на заводе идет круглосуточно, высококвалифицированные рабочие-сборщики трудятся сменами по восемь часов. С другой стороны, у сотрудников хороший социальный пакет, хорошая медицинская страховка. Круглосуточно работает и столовая, где они могут поесть, они получают обед стоимостью пять долларов, фактически 350 рублей. Человек получает полноценный обед из пяти блюд и плюс к этому можно в любое время подойти и выпить чаю или кофе.

ВЗГЛЯД: При этом эта технологическая машина – прямой конкурент нашей космической отрасли, основу которой заложил Сергей Павлович Королев.

А. К.: Должна быть конкуренция – в этом я глубоко убежден. Любое отсутствие конкуренции порождает безответственность и отсутствие стремления к прогрессу. Это касается любой сферы человеческой деятельности. Я – хирург, руковожу частной клиникой и с большой радостью узнаю об успехах других частных клиник. Это держит нас в тонусе. Заставляет держаться на высоте, работать на высоком уровне.

Если мы оказываемся в чем-то лучше, чем конкуренты, то у меня есть удовольствие от этой победы. Иначе неминуемо начинает падать качество.

Такая же история в космосе. Должна быть конкуренция. Даже во времена Сергея Павловича Королева была внутренняя конкуренция между различными предприятиями и КБ – кто сможет сделать что-то лучше. И Сергей Павлович вырос в этой конкурентной среде.

Когда у нас насильственно одно предприятие выпускает правое колесо, второе – левое, а третье – подвеску, то не ожидайте, что это будет лучшая в мире подвеска. Лучшая в мире подвеска будет, если три завода бьются за право поставить подвеску на какую-то машину.

Маск – грандиозный инженер, гениальный менеджер, это человек, который видит на два шага вперед. Не надо этого стесняться, есть люди, которые умнее тебя, надо просто это признать – это придает стимул для собственной работы.

ВЗГЛЯД: После распада Советского Союза нередки попытки разделить, «приватизировать» часть истории советской космонавтики. Как вы относитесь к утверждениям властей Украины о том, что Сергей Королев был в первую очередь украинцем?

А. К.: Я русский, россиянин, европеец, так себя позиционирую. При этом я считаю, что национальность большого значения не имеет, есть в каждой национальности позитивные и негативные люди, свои герои и свои уроды. Национальность – вещь относительная. Глобально я безусловно русский, обожаю Москву – это моя родина. При этом не надо путать Родину и государство, не надо путать Отчизну и правительство – это разные вещи.

Королев родился в стране, которая называлась Российская империя, потом она распалась. Город Житомир, где он родился, был российским, сейчас находится на территории Украины, Сергея Павловича включили в число ста выдающихся украинцев. Он в принципе в существенной степени украинец, он учился в Киеве. Но как можно его разделить? Это так же, как разделить, например, Людвига ван Бетховена. Можно его считать чисто немецким композитором, можно считать человеком с голландскими корнями, а можно его считать музыкантом, который существенно выше, чем просто человек определенной национальности.

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