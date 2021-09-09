 

ВС обязал виновника ДТП компенсировать казне лечение пострадавших

09.09.2021, 1:54, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинВерховный суд РФ подтвердил право государства выставлять счет виновному в аварии водителю за лечение пострадавших в ДТП.

Новый поворот судебной практики создала жительница Пскова, не вписавшаяся в поворот при управлении транспортным средством. В аварии серьезно пострадала сидевшая на пассажирском сиденье мама автолюбительницы. На женщину-водителя было заведено уголовное дело, но суд прекратил его рассмотрение за примирением сторон. Однако прокуратура потребовала от сидевшей за рулем женщины оплатить казне лечение пострадавшей в государственной больнице, информирует «Российская газета».

«На оплату лечения потерпевшей в ГБУЗ «Себежская районная больница» и ГБУЗ «Псковская городская больница» страховой медицинской организацией понесены расходы в размере 79501,70 рубля», – сообщили прокуроры.

Ответчица надеялась, что счет будет закрыт полисом ОСАГО. Однако Верховный суд постановил, что рассчитываться с больницей должен лично виновник аварии. Как сказано в определении ВС, закон об ОСАГО принят в иных целях: ради защиты прав самих потерпевших на возмещение вреда, причиненного их жизни, здоровью или имуществу.

«При этом потерпевшим в соответствии со статьей 1 данного закона является само лицо, жизни, здоровью или имуществу которого был причинен вред. Именно в указанных выше целях рассчитываются и устанавливаются экономически обоснованные страховые тарифы. Таким образом, положения закона об ОСАГО на спорные правоотношения по возмещению средств фонда обязательного медицинского страхования не распространяются», подчеркнул Верховный суд.

Член Ассоциации юристов РФ Мария Спиридонова обратила внимание, что еще несколько лет назад Верховный суд придерживался иной позиции. Но теперь правовые позиции изменились.

Напомним, в конце августа фельдшер и водитель скорой пострадали в ДТП с грузовиком в Астраханской области, а находившийся в неотложке пациент погиб.



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