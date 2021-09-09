 

“Нужно забывать и двигаться дальше”. Тренер украинских футболистов прокомментировал ничью с Чехией

09.09.2021, 1:26, Новости дня
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В поединке, который состоялся 8 сентября в чешском Пльзене, украинцы выигрывали большую часть игрового времени и пропустили мяч уже в компенсированное время второго тайма – 1:1.

“Какие могут быть эмоции? В Казахстане такое случилось, сейчас тоже… Надо разбираться, почему мы не можем продержаться до конца. Поговорили с ребятами после матча, я был немного эмоциональным. […] Эмоции отрицательные. Мы играли с участником 1/4 финала чемпионата Европы. После матча с Бельгией против нас в Чехии вышел основной состав. Я сделал ротацию. Но нужно забывать и двигаться дальше”, – сказал тренер.

Он отметил, что украинской сборной “предстоит очень важный поединок в Хельсинки” со сборной Финляндии.

“Одна ошибка – и все. Там уже вничью играть нельзя. Я очень хотел [сегодня] победить, но не хватило 20 секунд. Нужно посмотреть, кто не подстраховал, когда били из центральной зоны”, – объяснил Петраков.

Контекст:

Предыдущие два поединка футбольная сборная Украины тоже сыграла вничью, оба – в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года: с Казахстаном – 2:2, а с Францией – 1:1.

Следующий матч украинцы сыграют 9 октября со сборной Финляндии на выезде – также в отборе на чемпионат мира.

Петраков стал и.о. главного тренера национальной сборной Украины в августе.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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