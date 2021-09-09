 

В Швейцарии создали высокоэффективную солнечную ячейку

09.09.2021, 1:10, Новости дня
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Обычные солнечные панели выпускают на жесткой основе, и они выглядят как ровные пластины. Гибкие солнечные ячейки можно наклеивать на любые изогнутые плоскости, например, на поверхность автомобильного кузова, на уличный столб и т.д. По этой причине значительно расширяется сфера применения солнечной энергетики, говорят специалисты.

Но здесь есть одна серьезная проблема. Дело в том, что гибкие ячейки до сих пор обладали низким КПД. Именно ее-то и решили швейцарские ученые.

Нынешнее достижение – это КПД 21,38%, говорят специалисты. И это еще не предел. Ученые работают в данном направлении более двух десятилетий. На каждом этапе усовершенствования удается поднять показатель эффективности на полпроцента или 1%.  



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