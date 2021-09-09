Huawei запланировал масштабную осеннюю презентацию накануне анонса iPhone 13

Похоже, что китайский Huawei пошел по стопам своего конкурента и соотечественника Xiaomi. Масштабную осеннюю презентацию своих новых устройств компания решила провести накануне анонса iPhone 13, которого уже ждут и эксперты, и обычные пользователи.

Делать привязку к мероприятиям Apple вообще уже вошло в моду у китайцев, говорят аналитики рынка электроники. Так было и в прошлом, так будет и сейчас.

Как только Apple объявил, что проведет презентацию тринадцатой линейки своих смартфонов 14 сентября, Huawei тут же сообщил, что его мероприятие состоится 13 сентября. Подгадать с датой теперь не сложно, поясняют эксперты, так как все происходит в онлайн-режиме. Не нужно ни арендовать помещения, ни организовывать приезд гостей.