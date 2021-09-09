Как гнев “испепеляет” нашу личность: 5 злобных мыслей, которые особо “ядовиты” для человека

Каждый человек хотя бы раз в жизни испытывал гнев. Причины этому разные – недопонимание, неправильное толкование слов или поступков. Если это единичный случай, то не страшно. А если это происходит с завидной регулярностью? Такая сильная эмоция, испытываемая достаточно часто, разрушает человека. Как справиться с гневом, чтобы сохранить собственную личность? Попробуем разобраться с этим.

5 гневных мыслей, из-за которых мы чувствуем себя хуже и хуже

1. “Во всем виноват я”. Если заранее ожидать со стороны других критику, то можно буквально в каждом увидеть врага. Это может произойти из-за простого взгляда, слова или молчания. Много из того, что мы можем принимать на свой счет, с нами не связано абсолютно никак.

Если же человек относится ко всем с раздражительностью, придирками, вполне возможно, что у него просто трудный день, а со своим раздражением справиться он не может. И с нами лично его реакция никак не связана.

2. “Подвести меня они не могли!” Огромной ошибкой будет ожидание слишком многого не только от себя, но и от окружающих. Если ожидание не оправдывается, можно почувствовать себя обиженными, что со временем перерастет в злость.

3. “Так нечестно!” К искаженному мышлению можно отнести и идею справедливости. Справедливость подразумевает, что есть некие стандарты “неправильного” и “правильного”.

Но у каждого человека существуют собственные представления о том, что такое “честно” и “справедливо”. И они могут отличаться от представлений иных.

4. “Сплошная невезуха, поэтому нет смысла стараться”. Человек из какого-то отдельного события может сделать вывод о том, что все плохо. Он начинает смотреть на мир как будто сквозь черные очки. Из-за этого получается так называемое “самосбывающееся пророчество”, что ведет к неудачам.

Например, если ученик получает пару раз плохие отметки, он думает, что раз сегодня такой день, то зачем дальше стараться, ведь все-равно так будет продолжаться. Соответственно, уроки он не учит, а двойки “капают” и дальше. Ведь учителя видят, что ничего не выучено и “домашка” не готова. То есть негативные ожидания превращаются в реальность из-за искаженного мышления.

5. “Надо быть непреклонным”. Бывает, что проблема начинается в момент, когда нужно проявить твердость по отношению к другому человеку. Вы дали в долг, человек не вернул. Вы не напоминаете, но накапливаете в себе ярость и мысли, что вас считают дурачком. Поэтому однажды при встрече вы все высказываете человеку с криками и угрозами. А лучше это сделать раньше и спокойным голосом.

О разрушении гневом

Гнев действительно разрушает человека. Он становится слепым, в том смысле, что память о хороших чертах характера другого человека как бы стирается.

Гнев способен посетить нас, когда в силу вступает вожделение. А это случается, когда человек проживает праздную жизнь. И тогда сознание оказывается замутненным. Порой он даже не замечает проявлений собственного гнева. А первым проявлением можно назвать раздражительность, когда человек постоянно беспокойный, недовольный всем.

Неподчинение старшим ведет к рождению гнева. То есть психика становится неуправляемой, а гнев перейдет все рамки.

Есть один простой совет: если в человеке много гнева. нужно направить его на людей, нарушающих принципы правильной жизни. Но лучше направить гнев на сражение с собственными недостатками.

Учимся справляться с гневом

Как же выражать негативные эмоции? Как справиться с гневом?

Для начала нужно прислушаться к себе и осознать, что же происходит. Глубоко подышать несколько минут, чтобы вернуть самообладание.

Нужно научиться разбираться в своих эмоциях. Действительно ли злость – это то, что вы ощущаете? Ведь на самом деле это может быть грусть или даже отторжение.

Следует выяснить, не перекладываете ли вы на других вину. Ведь очень легко обвинить в собственных бедах другого человека, возложив вину на кого-то их близких (так бывает нередко). Таким образом можно оттолкнуть людей, которых вы любите больше всего. А раздражение никуда не исчезнет, ведь вы выплеснули его не на того, на кого нужно.

Любопытство и сочувствие – это полезно

Можно проявить любопытство. Негатив делает человека эгоцентричным. Он слишком зацикливается на ощущениях и не способен увидеть ситуацию с другой стороны. Поэтому поможет любопытство, чтобы понять визави, прежде чем считать его виноватым.

Теперь – выражение сочувствия. Нужно поставить себя на место собеседника и задавать вопрос “почему”, выстраивая отношения, основанные на эмпатии.

Надо учиться общаться правильно. То есть не только высказывать свое мнение, а и просить собеседника делиться своим, чтобы потом прийти к компромиссу.