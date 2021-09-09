Гортензия начала засыхать? Как помочь растению, чтобы цветение снова было пышным: пересаживаем и меняем режим полива

Гортензия – нежный и капризный цветок. Одни ее сорта плохо переносят зиму, а другим необходима сложная обрезка. Это растение также подвержено болезням и атакам вредителей. Как помочь цветку, если он начал засыхать? В статье мы рассмотрим основные причины увядания и расскажем, как спасти гортензию.

Дефицит влаги

Гортензия очень любит влагу. Она нуждается в регулярном поливе и постоянной влажности почвы. Если вы забываете увлажнять растение, то его листья становятся мягкими и вялыми. Нижние листики приобретают желтую окраску.

Чтобы спасти гортензию, организуйте правильный полив и замульчируйте почву. Еженедельно выливайте под каждый кустик около 1 – 1,5 л воды. В жаркую погоду увеличивайте частоту полива в 2 раза.

Чрезмерное увлажнение

Чрезмерный полив тоже может навредить гортензии. При избытке влаги корни начинают гнить, а листья сохнут и опадают.

Чтобы помочь цветку восстановиться, его нужно пересадить. При этом подгнившие корни обрезают. В дальнейшем необходимо отрегулировать полив и избегать переувлажнения.

Неподходящее место выращивания

Гортензия любит расти на таких местах, которые защищены от прямых лучей солнца. Она хорошо чувствует себя в полутени.

Под прямыми лучами ультрафиолета растение начинает сохнуть и увядать. Лучше выбирать такое место, где утром цветок будет находиться под неяркими лучами солнца, а днем окажется в полутени.

Если растение страдает от избытка солнечного света, то создайте для него навес из марли или белого спанбонда.

Заражение грибковыми инфекциями

Частые дожди, обилие сорняков и ошибки при обрезке кустов могут привести к заражению различными болезнями. Среди заболеваний гортензии наиболее распространены грибковые инфекции. Далее мы расскажем о них более подробно.

Мучнистая роса

Признаком этой болезни является образование на листьях белых пятен, похожих на муку. Когда споры грибка созревают, листья начинают увядать и опадать. Поражение начинается с нижних побегов, а затем распространяется все выше и выше.

Обрежьте и сожгите все больные побеги с листьями. Здоровые части растения обработайте противогрибковыми препаратами: “Топаз”, “Сокр”, “Фитоспорин-М”. Эти средства нужно чередовать, так как грибок может привыкнуть к определенному действующему веществу.

Вы можете также приготовить народное средство от мучнистой росы. Возьмите следующие продукты:

соду – 2 столовые ложки;жидкое мыло – 2 чайные ложки;теплую воду – 4 л.

Перемешайте все ингредиенты. Опрыскивайте цветы 5 – 6 раз в неделю с перерывом на 7 дней.

Пероноспороз

Это заболевание иначе называют ложной мучнистой росой, На листьях появляются бурые, желтоватые или серые пятна, покрытые белым налетом. Они особенно заметны после дождя. Со временем больные листья начинают желтеть и опадать.

На ранней стадии болезни используйте фунгицид “Фитоспорин-М”. В запущенных случаях помогут препараты “Абига-Пик”, “Ордан”, “Курзат”.

Белая и серая гниль

Эти грибки поражают весь цветок. На листьях образуется белый или серый налет, напоминающий мох. В сухую погоду на пораженных участках появляются дыры. Без лечения гортензия может засохнуть и погибнуть.

От этого заболевания помогают препараты “Фитоспорин-М” и “ХОМ”. Обработку нужно повторить 2 раза с перерывом в 2 недели.

Ржавчина

Возбудитель ржавчины зимует в грунте, корнях цветов и растительном мусоре. Его споры распространяются ветром, дождем и насекомыми. Попадая на листья, грибок вызывает появление красных и оранжевых бугорков. Затем листья желтеют и высыхают.

Удалите и уничтожьте больные части гортензии. На ранней стадии эффективны препараты “Фитолавин”, “Алирин-Б”, “Бактофит”, “Гамаир” и “Фитоспорин-М”. В далеко зашедших случаях используйте более мощные фунгициды: “Ордан”, “Скор”, “ХОМ”.

Септориоз и фузариоз

Эти грибковые болезни часто поражают гортензию. При септориозе на листьях цветка появляются бурые пятна диаметром около 6 мм. Затем листва начинает сохнуть и опадать.

При фузариозе высыхание кажется беспричинным. Оно начинается с нижней части растения. Причиной болезни становится грибок, который обитает в корневой системе.

Септориоз и фузариоз успешно лечатся препаратом “Фитоспорин-М”.

Как предотвратить распространение грибков

Грибковые болезни гортензии очень легко передаются. Чтобы не допустить распространения инфекции на здоровые участки, проводите обрезку осторожно. Обязательно используйте одноразовые перчатки и дезинфицируйте инструменты.

Физиологические болезни

Причиной высыхания листьев могут быть не только инфекционные, но и физиологические болезни растений. Гортензия подвержены такому недугу, как сухое почернение. Причиной этого заболевания является полив жесткой водой или солнечный ожог. На листьях появляются коричневые пятна, а затем начинается увядание. В этом случае следует использовать для полива только отстоянную воду.

Гортензия может также заболеть кольцевой пятнистостью. Эта болезнь является наследственной и передается саженцам от материнского растения. На листьях появляются коричневые пятна, а затем на их месте образуются дырочки. К сожалению, вылечить больной цветок невозможно. Поэтому во время приобретения саженцев нужно обращать пристальное внимание на их здоровье.

Низкая кислотность грунта

Гортензия чувствует себя комфортно на кислых почвах. Если щелочность грунта повышается, то листья растения светлеют, а затем засыхают.

Если pH почвы превышает 4,5 – 5 единиц, то добавьте в ямки для посадки торф, опилки или хвойный опад. Замульчируйте почву хвоей. Вы можете также добавить в каждый 3 л воды для полива по чайной ложке щавелевой или лимонной кислоты. Это подкислит жидкость.

Заключение

Гортензия – прихотливое растение, которое нуждается в особой заботе. Неправильный уход и болезни могут привести к гибели цветка. Обращайте внимание на состояние растения и вовремя принимайте меры по его спасению. В этом случае гортензия будет радовать вас пышным цветением.