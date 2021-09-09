 

Число погибших при взрыве газа в Ногинске достигло четырех человек

09.09.2021, 1:00, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинКоличество погибших при взрыве бытового газа в жилом доме в подмосковном Ногинске увеличилось до четырех человек, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.

«Всего 15 пострадавших, четверо погибших, среди них, предположительно, девочка-подросток. Четвертая погибшая – женщина», – приводит ТАСС слова представителя пресс-службы регионального главка.

По словам источника в экстренных службах, судьба трех жительниц дома остается неизвестной.

В среду вечером из-под завалов обрушившегося в Ногинске дома извлекли тело третьего погибшего – которым, предположительно, оказалась девочка-подросток.

В среду утром в девятиэтажном жилом доме в подмосковном Ногинске произошел взрыв бытового газа, на втором и третьем этажах здания частично обрушились квартиры. В результате произошедшего погиб начальник отделения водолазов Центра подготовки космонавтов Александр Соловьев, еще 15 человек пострадали. Причиной взрыва мог стать включенный для обогрева квартиры газ.



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