 

“Газпром” планирует начать поставки газа по “Северному потоку – 2” 1 октября – Bloomberg

09.09.2021, 0:32, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

По словам источника, до 1 декабря “Газпром” планирует начать прокачку газа по обеим ниткам. 

В “Газпроме” по этому поводу от комментариев отказались. 2 сентября глава корпорации Алексей Миллер заявлял, что, возможно, компания уже в этот отопительный сезон поставит первый газ по “Северному потоку – 2” на европейский рынок. Ранее в “Газпроме” анонсировали, что поставки по газопроводу в 2021 году могут составить 5,6 млрд м³ газа.

“Долгожданный трубопровод может принести некоторое облегчение европейским газовым рынкам, столкнувшимся с ограничением поставок перед началом зимы, когда цены уже находятся на рекордном уровне. Это также победа для канцлера Германии Ангелы Меркель, которая поддерживала проект в течение 10 лет, несмотря на сопротивление ключевых союзников, таких как США”, – отметили в Bloomberg.

В агентстве подчеркнули, что “Северный поток – 2” все еще нуждается в технической сертификации и страховании, которые могут вызвать затруднения из-за действующих санкций США. Оператору также необходимо предварительное разрешение немецкого регулятора, который в настоящее время рассматривает заявку Nord Stream 2 на получение статуса независимого оператора системы передачи.

Оператор газопровода Nord Stream 2 AG в июле 2021 года отмечал, что “Северный поток – 2” готов на 99%. По данным Bloomberg, прокладку “Северного потока – 2” могут завершить до 12 сентября.

6 сентября в компании Nord Stream 2 AG заявили, что в Балтийском море уложили последнюю трубу “Северного потока – 2”. Глава австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зеле говорил в конце августа, что поставки газа по трубопроводу в Европу начнутся до конца года. OMV является партнером “Газпрома” и одним из инвесторов “Северного потока – 2”.

Контекст:

“Северный поток – 2” должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. 

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают “Северный поток – 2” угрозой для энергетической безопасности Европы.

Администрация президента США Джо Байдена выступала против строительства газопровода, однако в конце мая Байден назвал “контрпродуктивным” с точки зрения отношений с Европой введение новых санкций против “Северного потока – 2”, поскольку газопровод “практически закончен”.

Германия и США 21 июля сообщили, что заключили соглашение по газопроводу “Северный поток – 2”. Германия обещала, что применит национальные санкции против России и призовет к эффективным мерам ЕС, если РФ продолжит использовать газ как инструмент давления на другие страны или “совершит дальнейшие агрессивные действия против Украины”. Согласно договору, транзит через Украину после введения в действие газопровода должен быть продлен на 10 лет (действующий контракт на транзит завершается в 2024 году).

Высший земельный суд немецкого Дюссельдорфа 25 августа обязал оператора газопровода быть независимым от “Газпрома” и придерживаться европейского законодательства. Гендиректор “Оператора ГТС Украины” Сергей Макогон заявил, что это “именно то, на чем настаивает Украина”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

17.11 / Ученые представили простую технологию производства литий-селеновых батарей

05.12 / Мурманская область объявила 31 декабря выходным

16.05 / США и Дания выразили обеспокоенность усилением военного присутствия РФ в Арктике

22.07 / Глава Хабаровского края призвал снизить возрастной ценз для получения выплат на жилье сиротам

02.09 / США отказались работать с «коррумпированной» ВОЗ над вакциной от COVID-19

03.02 / Таран и Хомчак поддержали введение санкций против “112 Украина”, NewsOne и ZIK

23.07 / В РФ начнут оформлять паспорт за пять дней

08.07 / США заявили о «злоупотреблении» Россией и Китаем правом вето в ООН

30.07 / Россиян предупредили о похолодании

16.08 / Погибшего после задержания ОМОНом Беларуси похоронят в Гомеле

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика