Хасиды начали покидать Умань, ситуация контролируемая – Нацполиция Украины

“В целом ситуация контролируемая. Зафиксировано 21 сообщение относительно пребывания паломников-хасидов. […] В целом благодаря слаженной работе ГСЧС (Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. – “ГОРДОН”), полиции, Нацгвардии и миграционной службы мы минимизировали любого рода провокации и правонарушения во время пребывания паломников на территории города”, – сообщил заместитель начальника департамента превентивной деятельности Нацполиции Анатолий Серединский.

По его словам, открыто два уголовных производства, связанных с торговлей “веществами, похожими на наркотические”, и составлено два административных протокола, по результатам которых “отдельных хасидов” выдворят за пределы Украины и запретят им въезд в страну.

Следить за порядком в Умани украинским правоохранителям помогали полицейские, прибывшие из Израиля.

“Мы вместе сделали все необходимое для того, чтобы все прошло спокойно”, – подчеркнул пресс-офицер полиции Израиля Михаэль Зингерман.

Украинская полиция рассказала, что вечером 8 сентября хасиды уже начали выезжать из Умани в “страны постоянного проживания”.

Контекст:

Каждую осень в Умань, где находится могила лидера брацлавских хасидов цадика Нахмана, для празднования Рош а-Шана прибывают хасиды со всего мира. В 2019 году в Умани побывало более 30 тыс. паломников.

В сентябре 2020 года Украина закрывала границу с эпидемией коронавирусной инфекции. За два дня до закрытия границы хасиды начали прибывать в аэропорты Украины. Тогдашний посол Израиля в Украине Джоэль Лион заявил, что Израиль уважает решение правительства Украины закрыть границы, поэтому хасиды должны вернуться в Беларусь, а оттуда – домой.

По состоянию на утро 7 сентября в Умань прибыло более 29 тыс. паломников из разных стран, сообщили в полиции. Глава полиции Черкасской области Михаил Куратченко сказал, что ситуация в городе контролируемая. По его словам, правоохранители получили 38 сообщений о нарушениях, их рассмотрели и составили шесть админпротоколов, а также открыли три уголовных производства.

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