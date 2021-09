Папа римский отправил в тюрьмы 15 тыс. рожков мороженого

Мороженое отправили в тюрьмы Регины Коэльо и Ребиббия, обе находятся в Риме. Доставил посылку от имени папы польский кардинал Конрад Краевский.

Отмечается, что Управление папской благотворительности регулярно помогает бедным и бездомным, в том числе в других странах, им отправляют еду, лекарства, респираторы и медицинские принадлежности. Посылка с мороженым для заключенных – дополнение к этой помощи, “небольшой евангельский жест”, предназначенный, чтобы дать надежду людям в тюрьмах.

Нынешнее лето называют одним из самым жарких за всю историю наблюдений в Италии: на Сицилии в августе зафиксировали +48,8 °С, что считается наивысшей температурой, которую когда-либо регистрировали в Европе, сообщала Метеорологическая служба Великобритании.

Today has provisionally seen the highest #temperature ever recorded in #Italy * *

SIAS have confirmed that Siracusa in #Sicily reached 48.8ºC earlier this afternoon and if verified by @WMO, it will become a new European temperature record * pic.twitter.com/0L8Af2lp6r

— Met Office (@metoffice) August 11, 2021

Из-за жары отдельные провинции страны пострадали от пожаров.

Контекст:

Франциск является 266-м папой римским, он был избран 13 марта 2013 года. Он отметился рядом прогрессивных заявлений и решений – в частности, впервые в истории назначил кардиналом афроамериканца и выступил в поддержку однополых браков.

—