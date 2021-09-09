Каждый должен рассчитывать на себя – Милованов о пенсиях в Украине

“Человек, который не хочет себя самообманывать, за эти 30 лет понял, что надо рассчитывать на себя. […] Каждый человек должен рассчитывать на себя и откладывать и хранить хоть 3-5%”, – сказал экс-министр.

По его словам, “для каждого человека и семьи желательно, чтобы государство стало лучше, желательно, чтобы пенсионная реформа была сделана”.

“Со временем это будет сделано. Но из-за демографической проблемы это не будет сделано за год или два – это будет за многие годы”, – объяснил Милованов.

Он также обвинил политиков в безответственности.

“Вы, политики, говорите: нет, не накапливайте, пусть государство обеспечит. И в этом ваша безответственность”, – заявил Милованов.

Контекст:

По данным Пенсионного фонда, всего в Украине более 11,1 млн пенсионеров. Средний размер пенсии – 3538,9 грн.

По прогнозам правительства, через 15 лет пенсионеров в Украине будет вдвое больше, чем работающего населения, и государство не сможет платить им пенсии.

В марте министр социальной политики Украины Марина Лазебная говорила, что ее ведомство работает над увеличением средних пенсий в Украине в полтора – три раза. “Пенсионные средства, накопленные за трудовую жизнь, будут переходить по наследству”, – сказала министр.

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