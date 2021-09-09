 

Военный самолет упал в воды Белого Нила в Судане

09.09.2021, 0:06, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинВоенный самолет потерпел крушение в среду к западу от столицы Судана, города Хартум, сообщили очевидцы Sudan news agency.

Как сообщается, летательный аппарат упал в среду после полудня в воды Белого Нила в районе Эш-Шегилаб. На место катастрофы прибыли военнослужащие и полицейские, а также были направлены вертолеты, однако найти самолет пока не удается. Поиски, которые продолжаются до сих пор, затрудняются тем, что в Судане сейчас сезон паводков, когда река разливается на несколько километров в разные стороны, передает ТАСС.

Район происшествия оцеплен силовиками, которые не позволяют никому приближаться к предполагаемому месту падения. Между тем суданская армия пока не давала официальных комментариев по поводу инцидента. Информация о числе находившихся на борту и марке самолета не поступала.

В минувшее воскресенье в аэропорту столицы Судана власти конфисковали груз из Эфиопии с оружием якобы российского происхождения.



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