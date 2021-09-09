Venez partager – Олимпийские игры 2024 года в Париже

Летние Олимпийские игры 2024 (2024 Summer Olympics или Jeux olympiques d’été de 2024 — официальное название XXXIII Летних Олимпийских игр), это 33-е по счёту летние соревнования, которые планируется провести в середине 2024 года.

Приём официальных заявок начался 15 января 2015 года и был закончен 15 сентября 2015 года. 13 сентября 2017 года МОК на своей 131-й сессии в Лиме официально объявил столицу Олимпийских игр — Париж.

31 июля 2017 года власти Лос-Анджелеса и руководство МОК достигли соглашения о проведении в городе летних Олимпийских игр 2028 года. Ранее Лос-Анджелес, как и Париж, претендовал на проведение летней Олимпиады 2024 года. Достигнутая договорённость означает, что Олимпийские игры 2024 года пройдут в Париже.

Девиз Игр — Venez partager.

Летние Олимпийские игры 2024 года в Париже станут первыми в истории полноценно гендерно равными, сообщила директор по спорту организационного комитета Игр Орели Мерле на презентации Олимпиады-2024, которая прошла в рамках 138-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Токио.

— Мы рады сообщить, что Париж-2024 станет первыми Играми, которые будут полностью гендерно равными. В свете рекомендаций МОК мы бы хотели пойти чуть дальше, чтобы добиться по-настоящему полноценного равенства на Олимпиаде. Начнем с оргкомитета. Мы хотим, чтобы гендерное равенство было не только среди спортсменов, но и среди всех задействованных лиц во время Игр. Сейчас, по нашей оценке, соотношение персонала составляет 70 на 30%, — сказала Мерле.

— График состязаний уже на 90% готов и будет утвержден сразу после Токио, — добавила она.

Глава координационной комиссии МОК Пьер-Оливье Бекерс-Вьюжан выделил другой прогрессивный аспект Олимпиады в Париже.

— Игры 2024 года станут первыми, которые внесут значительный вклад в обеспечение экологической безопасности. У них столько инициатив, что мы их даже не сможем перечислить. Эта команда хочет переосмыслить весь концепт Игр. 92 процента всех материалов — отходов после строительства деревни — были переработаны. Это очень значительная цифра. Делается все, чтобы эстафета Олимпийского огня была экологически чистой, — сообщила Бекерс-Вьюжан в ходе презентации.

Программа летней Олимпиады-2024 состоит из 32 видов спорта, охватывающих 306 состязаний, среди которых есть и дебютант Олимпийских игр ­– брейкинг.

Брейкинг – это соревновательный вид танца, который включает в себя работу ног и спортивные элементы, такие как вращения на спине или голове. Участники называются би-бои и би-герлз. Их оценивают по ряду критериев, включая технику, творческий подход, стиль, скорость исполнения, силу, чувство ритма и ловкость.

Также впервые в истории Олимпийских игр пройдет марафон с массовым участием, в котором смогут принять участие любители. Он пройдет в тот же день, что и элитные соревнования, заявил глава заявочного комитета Парижа-2024 и трехкратный олимпийский чемпион по гребле на каноэ Тони Эстанге.

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