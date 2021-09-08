 

Бывший президент Гани извинился за решение покинуть Афганистан и опроверг обвинения в хищении денег

08.09.2021, 23:38, Новости дня
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“Я должен ответить на все безосновательные обвинения в свой адрес в том, что я покинул Кабул, взяв миллионы долларов, которые принадлежали афганскому народу. Эти утверждения абсолютно ложные. Коррупция – это чума, которая наносила ущерб нашей стране на протяжении десятилетий, и борьба с ней была в центре моего внимания как президента”, – отметил Гани.

Он заявил, что готов к “официальным проверкам и финансовому расследованию под эгидой ООН или любого другого соответствующего независимого органа”.

Гани подчеркнул, что решение покинуть Афганистан было “самым трудным в его жизни”.

“Однако я полагал, что это единственное верное решение, чтобы не допустить кровопролития и спасти Кабул и 6 млн его жителей”, – добавил экс-президент.

Гани извинился перед афганским народом за то, что его собственная глава “закончилась такой же трагедией, как и у предшественников, – не обеспечив стабильность и процветание”.

Statement 8 September 2021 pic.twitter.com/5yKXWIdLfM

— Ashraf Ghani (@ashrafghani) September 8, 2021

Контекст:

К 15 августа 2021 года движение “Талибан”, с которым США в 2020 году подписали мирное соглашение, взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Гани в этот же день бежал за границу. Его точное местонахождение было неизвестно.

17 августа представители “Талибана” дали первую пресс-конференцию после прихода к власти, на которой, в частности, подтвердили всеобщую амнистию для афганских чиновников.

18 августа министр обороны Афганистана Бисмилла Хан Мохаммади призвал Интерпол арестовать Гани.

В этот же день власти ОАЭ сообщили, что Гани находится в их стране “на гуманитарных основаниях”. По данным СМИ, он лечится в больнице.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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