 

Директором “Мистецького арсеналу” переизбрали действующую главу учреждения. Скандальный экс-министр культуры, который претендовал на должность, заболел

08.09.2021, 23:38, Новости дня
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Ее кандидатуру поддержали единогласно. 

Директора “Мистецького арсеналу” назначили со второй попытки. Первая попытка в июле закончилась скандалом. Тогда комиссия не смогла избрать директора, но больше всего голосов, четыре из девяти, получил министр культуры времен Виктора Януковича Михаил Кулиняк, который, в частности, называл оппонентов “козленками”. Островская-Лютая получила 3 голоса.

Отдельных членов тогдашней конкурсной комиссии обвинили в конфликте интересов. Так, Василий Чернец – ректор Национальной академии руководящих кадров культуры, сотрудником которой является Кулиняк. 

Поскольку по результатам конкурса не удалось избрать нового руководителя, а контракт бывшего директора закончился 14 июля, Островскую-Лютую назначили исполняющей обязанности гендиректора.

В этот раз Кулиняк также участвовал в конкурсе, однако в последний момент он не явился на отбор и не стал презентовать свое видение будущего “Мистецького арсеналу”. Хотя презентацию он должен был представлять онлайн, Кулиняк не вышел на связь, сославшись на болезнь, пишет BBC News Україна.

Контекст:

Олеся Островская-Лютая возглавляет “Мистецький арсенал” с 2016 года. Она была первым заместителем, а затем советницей экс-министра культуры Евгения Нищука.

“Мистецький Арсенал” – выставочный и художественный комплекс, который открылся в 2007 году в здания Киевского Арсенала. Его построили в конце XVIII века как помещение для производства и ремонта орудий. После реконструкции 2006-2007 годов “Мистецький Арсенал” стал одним из культурных центров – здесь проводят фестивали, скульптурные и антикварные салоны, выставки художников, графиков и фотографов, а также общественные мероприятия.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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