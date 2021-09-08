Мнение: О главной беде российских бакалавров и магистров

Вот это действительно: пришла беда – отворяй ворота! Причём для одних, помладше, она пришла, откуда не ждали. А другие, помудрее, просто криком кричат – «Мы же вас предупреждали, олухи!». Но страдают и первые, и вторые.

Хотя больше всего страдает… российская экономика.

Шокирующие – иначе не скажешь – результаты принёс очередной опрос отечественных работодателей. Людей, казалось бы, привычных ко всему. Но и для них происходящее в сфере высшего образования стало шоком.

Абсолютное большинство российских работодателей (93%) заявили, что уровень профессионализма завершивших обучение в вузах в 2021 году россиян средний или ниже среднего. Об этом свидетельствует традиционный опрос компании HeadHunter, владеющей одноименным рекрутинговым ресурсом, который проводился с 27 июля по 20 августа. Главная тема этого ежегодного исследования – насколько работодатели заинтересованы в окончивших вузы в текущем году специалистах различного профиля.

Выяснилось, что интерес есть, и немалый. Больше всего компании нуждаются в технических специалистах (заинтересованность в выпускниках этой специальности выразили 56% респондентов). Работодатели также заинтересованы в окончивших социально-экономические (31%) и строительные факультеты. Получившие юридическую (15%), транспортную (14%) и гуманитарную (13%) специальности занимают промежуточное положение в опросе. Меньше всего компании интересуются выпускниками естественнонаучных (5%), художественных (3%) и спортивных (1%) факультетов.

Но качество, качество полученного свежеиспечёнными бакалаврами, а то и магистрами высшего образования оставляет желать с точки зрения работодателей. По их мнению, крайне редко нынешние выпускники вузов приходят на работу уже готовыми специалистами, особенно на реальное производство. Их знания даже в профессиональной сфере заметно устарели. Их навыки поведения, общения и взаимодействия в коллективе в лучшем случае равны нулю (в худшем – даже с минусом). Их представления о работе страшно далеки от действительности. Если всё это помножить на зарплатные и карьерные ожидания, подкреплённые необычайной самоуверенностью, получается вообще… нечто. Прямо классика жанра. На #рубль амбиции, на грош амуниции ©

При этом, когда суровая реальность сталкивается с розовыми мечтами вчерашних студентов, те – если только не принадлежат к отпрыскам элитных семейств, – предпочитают уходить «в никуда» (на самом деле – на родительскую шею). Лишь единицы, которым некуда бежать, продолжают борьбу за своё светлое будущее. Из них впоследствии могут получиться неплохие капитаны бизнеса, кстати.

Но в среднем ситуация удручающая. Как для родителей «дипломированных специалистов», так и для них самих. Первые вместо помощи и поддержки, на которые могли бы уже рассчитывать, сталкиваются с необходимостью содержать выросших, но так и не повзрослевших деток, чьи аппетиты намного менее скромны, нежели в подростковом возрасте. А вторые добровольно лишают себя перспектив именно тогда, когда каждый год буквально десятилетие кормит. Как несложно посчитать, подобная задержка на старте выльется в миллионные потери на финише.

Ну а главная проигравшая – конечно же, российская #экономика. Для которой дефицит молодых специалистов становится одним из главных ограничителей роста. В общем, довели #образование…

Хотя мог ли быть иной результат в стране, которая тратит на высшую школу впятеро меньше, чем на содержание армии и силовых структур?

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