Со стрелкой, варенки, из “сырого” денима: самые необычные джинсы осени. Как их вписать в свой образ

Нет никаких сомнений в том, что джинсы занимают центральное место в гардеробе современных женщин. Они удобны, практичны, имеют плотную ткань, хорошо сочетаются с другими вещами и выглядят необычайно стильно.

Казалось бы, за несколько десятилетий дизайнеры израсходовали все свои модные идеи и больше не смогут ничем нас удивить. Но этой осенью нас ожидает несколько сюрпризов. Поговорим о необычных джинсовых трендах, которые совсем скоро оккупируют улицы наших городов.

Джинсы со стрелками

Укороченные брюки со стрелками модницы носили на протяжении всего лета. В более прохладную погоду приходится отказываться от легких продуваемых тканей в пользу плотного денима. Стрелки по центру изделия визуально стройнят и удлиняют ноги. Только вот заглаживать стрелку на плотном дениме довольно неудобно.

Поэтому часто дизайнеры предлагают альтернативное решение в виде тонкого простроченного шва по центру брючин. Дополнить ультрамодное изделие можно блузкой с пышными рукавами, кардиганом или флисовой рубашкой оверсайз. В зависимости от целей выхода, на ноги следует надевать ботильоны или ботинки на плотском ходу.

“Сырой” деним

Ультратрендовыми моделями этой осенью станут джинсы из так называемого “сырого” денима – необработанной джинсовой ткани, не имеющей вкрапления белых волокон. “Сырой” деним является благодатной почвой для выбеливания и нанесения декоративных пятен. Но в этом сезоне нам предлагают носить однотонные темно-синие джинсы свободного кроя.

Впрочем, трендовые изделия могут иметь декоративные вставки-полоски в зоне бедер и на нижней кромке. “Сырой” деним идеально смотрится со свитерами и кардиганами грубой вязки, а также с полушубками из искусственного меха.

“Вареные” джинсы

Самый популярный тренд 80-х снова вернулся в моду. Но если на летних джинсах мы видели размытый кислотный эффект тай-дай, то осенние модели становятся более сдержанными. Трендовые джинсы этой осени приобретают монохромные акварельные блики. Но если вы являетесь поклонницей радикальных решений, тогда можете продолжать носить “варенки” с замысловатыми пятнами.

Подобные джинсы идеально смотрятся в укороченном варианте с необработанной кромкой, а также с манжетой в нижней части изделия. Носить актуальные “варенки” можно с джинсовками оверсайз из контрастного глянцевого денима, а также с женственными блузами из полупрозрачных тканей. Обувь на высоком каблуке и трендовая сумка станут идеальным завершением образа.

Лоскутные вставки

Элементы стиля “пэчворк” уже второй сезон кряду входят в список самых актуальных джинсовых трендов. Но если весной нам предлагались модели, смешивающие традиционные джинсовые оттенки, то сейчас контраст стал более очевидным. Да и сами лоскуты приобрели геометрически выверенные пропорции.

Фасон лоскутных джинсов может быть любым: от слоучей до укороченных джинсов-колокол. Носить мешковатые штаны можно с брутальным верхом (пиджаками или пальто оверсайз) и ботинками на грубой подошве. Расклешенные лоскутные джинсы прекрасно сочетаются с винтажными блузами и обувью, дополненной цветными носками.

Джинсы с гламурным свечением

Если в нулевые отделка модных джинсов состояла преимущественно из стразов, то в наши дни дизайнеры пускают в ход золотую и серебряную краску. Таким образом, создается эффект мерцающего напыления, который смотрится более стильно и футуристично. Если вы являетесь поклонницей классики, выбирайте джинсы прямого кроя с необработанной кромкой. Завышенная талия изделия позволит носить заправленную внутрь рубашку оверсайз.

Лучше всего золотые или серебряные вкрапления смотрятся на светлых джинсах. Выбирая такие изделия, четко выдерживайте концепцию смешения стилей и фактур. Например, современные гламурные джинсы хорошо сочетаются с грубым и рельефным трикотажем, а также с меховыми луноходами.

Мешковатые джинсы

Конечно, мешковатыми объемными джинсами в наши дни уже никого не удивишь. Тем не менее, этой осенью дизайнеры предлагают модницам еще больше ускориться с помощью широкого шага. Причем джинсы-трубы могут быть слишком длинными, собранными в гармошку, а могут напоминать укороченные брюки-кюлоты. Носить с мешковатым низом предлагается джемпера, рубашки, блузы и укороченные твидовые пиджаки.