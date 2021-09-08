Что делать, если тыква не дозрела, а лоза уже погибла: превращаем зеленый плод в оранжевый

Бывает так, что, когда вы хотите вырастить несколько великолепных тыкв на сильной, выносливой лозе, с каждым днем они становятся все больше, но потом вдруг вы замечаете, что лоза погибла. Но овощи не успели поспеть, что же делать? Какой бы ни была причина гибели лозы, у вас еще есть шанс дорастить тыкву без нее. Для этого понадобится несколько хитрых манипуляций.

От чего может умереть лоза

Есть три основные причины, по которым ваша лоза могла умереть до того, как тыква стала оранжевой. Например, это могут быть заморозки. Ранние или неожиданные похолодания могут привести садоводов в отчаяние, особенно если они выращивают тыквы. Большинство тыкв созревают в течение 75-120 дней, в зависимости от сорта, но морозы могут прийти даже в сентябре. Тогда овощ просто не успеет дозреть.

Второй причиной может стать болезнь, убивающая лозу. Каждый раз, когда вы замечаете признаки порчи на своих бахчевых, такие как увядание, белые пятна или пожелтение листьев, пора принимать меры. Следите за здоровьем своих растений, применяя советы бывалых садоводов, и постарайтесь не ждать, когда станет слишком поздно.

И наконец, лоза может попросту сломаться. Но какой бы ни была причина, сломанная лоза больше не приносит пользы вашей тыкве. Но если плод большой и близок к созреванию, даже если он все еще зеленый, вы можете помочь ему стать оранжевым.

Унесите тыкву с огорода

Независимо от того, как умирает лоза, первое, что нужно сделать, когда вы заметите проблему, — это отрезать от нее тыкву. Вы же не хотите, чтобы гниющие побеги пропускали вредителей или болезни, которые могут навредить здоровью вашего овоща? С помощью острого чистого ножа срежьте плоды вместе со стеблем. Саму лозу потом утилизируйте — не стоит отправлять ее на компост.

Не забывайте всегда переносить плоды, держась за основание, а не за «хвостик». Если он сломается, рана может загнить всего за несколько дней. Протрите тыкву сухой тканью или салфетками из микрофибры. Теперь вам нужно найти для плода теплое, солнечное и сухое место. Вы можете оставить недозревшую тыкву на улице на солнечной веранде, если еще достаточно тепло.

Оставить на дозревание дома

Если у вас теплая погода на улице, обязательно оставьте тыкву под солнцем и поворачивайте ее каждый день, пока зеленые части не станут оранжевыми. Но если лоза погибла из-за ранних заморозков, вероятно, будет неправильно оставлять тыкву на улице. Вы можете принести ее внутрь дома, где будет сухо и тепло.

Найдите в доме окно, пропускающее как можно больше солнечного света — в идеале не менее шести-восьми часов в день. Поставьте тыкву на стул или табурет и поверните самую зеленую часть к солнцу. Каждый день переворачивайте тыкву, пока она не станет оранжевой. При этом в помещении должно быть довольно тепло – не ниже +22 0С.

Созревание зеленой тыквы может занять несколько недель, поэтому не волнуйтесь, если это займет много времени. Когда она станет оранжевой, вы можете хранить ее в прохладном сухом месте при температуре около +15 0С, если вы собираетесь использовать ее для приготовления.

Или используйте тыкву в качестве украшения дома на месяц или два, а затем вырежьте ее, как фонарь на Хэллоуин.Это будет красивая и необычная декорация к празднику, подаренная самой природой.