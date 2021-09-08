 

Политику Киева назвали угрозой Минским соглашениям

08.09.2021, 23:12, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинУкраина и ее партнеры желают исключить из итоговой декларации будущего Нормандского саммита слишком жесткие формулировки, такой подход угрожает Минским соглашениям, сообщил источник, близкий к переговорам советников нормандского формата.

Отмечается, Франция и Германия неохотно согласились свести все российские и украинские предложения в обновленный проект итоговой декларации. Париж и Берлин попытались максимально смягчить обязательства подписантов и исключить формулировки, которые «точно отвергнет» кто-то из участников, поскольку «европейские партнеры не хотят никого обидеть», сказал источник РИА «Новости».

«Но при таком подходе и исходя из ситуации внутри Украины и публичных заявлений украинских официальных лиц в итоговом документе возможного саммита может остаться лишь необязывающая приверженность Минску и благодарность уходящей с поста [канцлера Германии] Ангеле Меркель за активную работу», – добавил собеседник агентства.

Ранее источник сообщал, что к ходе видеоконференции политические советники «нормандского формата» пришли к выводу, что проводить встречу лидеров «четверки» ради самого саммита нецелесообразно. По его словам, российская сторона настаивала, что встреча лидеров должна иметь конкретные практические результаты, отраженные в итоговом документе.

Кроме того, Германия и Франция не захотели четко отвечать на вопрос делегации России, кто, согласно Минским соглашениям, является стороной конфликта в Донбассе.

Также, по словам близкого к переговорам источника, Украина в ходе встречи политических советников «нормандского формата» пыталась добавить в проект итогов «газовую тематику».



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