Фестиваль «Таврида – АРТ» стартовал в бухте Капсель в Крыму

На территории арт-кластера «Таврида» в бухте Капсель в Крыму собрались около 5 тыс. человек из всех регионов РФ для участия в фестивале «Таврида – АРТ».

Фестиваль «Таврида.АРТ», который 8 сентября начался в Крыму, в бухте Капсель, рядом с Судаком, впервые проходит в новом расширенном формате и объединяет различные аудитории, которые редко активно взаимодействуют в повседневной жизни. В фестивале участвуют резиденты арт-кластера «Таврида» и молодые деятели культуры и искусств, управленцы; представители сектора НКО; лауреаты, финалисты и победители проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей»; представители акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ; лидеры волонтерских движений и НКО; участники проекта «Большая перемена» и их родители; участники, финалисты и победители Национального открытого чемпионата в сфере творческих компетенций ArtMasters и Всероссийского студенческого конкурса «Твой ход»; представители студенческих СМИ; блогеры. Цель такого объединения – обмен опытом, компетенциями и смыслами. Фестиваль продлится до 12 сентября и станет площадкой для деловой коммуникации, совместной работы и творчества на стыке профессиональных областей, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В программу фестиваля «Таврида.АРТ», который в этом году объединил ряд масштабных мероприятий, включая форум президентской платформы «Россия – страна возможностей», вошли более 730 событий в разных форматах, сообщил руководитель арт-кластера «Таврида» Сергей Першин на большой пресс-конференции организаторов фестиваля.

«Таврида.АРТ» – это не музыкальный фестиваль, как многие могут подумать, хотя лайнап у нас очень хороший. Это большое количество различных фестивалей: фестиваль авторской песни, фестиваль реконструкторов, гастрономический фестиваль и десятки других. Участники попадут сразу в несколько потоков ярких, важных, интересных событий. Мы посчитали и выяснили, что в программе фестиваля 730 различных мероприятий, включая лекции, мастер-классы и другие не самые масштабные форматы. Все это будет происходить здесь, на «Тавриде», в ближайшие четыре дня», – сказал Першин. Он подчеркнул, что фестиваль «Таврида.АРТ» – это новый формат просвещения. «Мы хотим попробовать такое сочетание, когда образовательный процесс вдруг превращается в шоу-программу, которая тоже несет просветительский заряд, а затем участники снова возвращаются к образовательным форматам», – отметил руководитель арт-кластера «Таврида».

Начальник Управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков обратил внимание на возможность проводить подобные фестивали локального формата во многих регионах и федеральных округах России. «В регионах создаются арт-резиденции «Тавриды». Каждая арт-резиденция – это фактически «кипящий котел», где могут работать, общаться, учиться и художники, и аранжировщики, и создатели видеоконтента, и танцоры, и ребята, которые занимаются маркетингом региона, создают бренд региона. Так тиражируются практики арт-кластера «Таврида». Можно и фестивали проводить по аналогии с «Тавридой.АРТ» – на уровне региона, или на уровне федерального округа, или даже на межокружном уровне. Потому что страна у нас большая, протяженная, и чтобы доехать из Дальнего Востока в Крым и обратно, нужно потратить много времени, средств и организационных ресурсов», – сказал Новиков.

Генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров рассказал о проведении форума платформы в рамках фестиваля. «Мы подготовили по-настоящему насыщенную программу, где, надеюсь, каждый найдет то, что ему по душе! В течение четырех дней форума «Россия – страна возможностей» ребята будут участвовать в мастер-классах, создавать уникальные арт-объекты, общаться с приглашенными экспертами из разных областей, соревноваться друг с другом, а также смотреть спектакли и концертные шоу. Своими историями успеха и профильными знаниями поделятся конкурсанты наших проектов, таких как «Лидеры России», «Мастера гостеприимства», «Цифровой прорыв», «ТопБЛОГ» и другие. В основе форума лежат пять ключевых принципов: объединение, равенство, вовлечение, обмен опытом и максимальное самовыражение. Уверен, что каждый участник форума станет активным творцом мероприятия и привнесет в него что-то свое», – рассказал Комиссаров.

Артем Метелев, председатель Совета Ассоциации волонтерских центров, руководитель платформы DOBRO.RU, соорганизатор Всероссиийской акции взаимопомощи #МыВместе, рассказал, что в фестивале «Таврида.АРТ» участвуют 500 представителей волонтерских движений. «Мы воспринимаем «Тавриду» как место силы, где можно качественно провести четыре дня – найти партнеров по волонтерской работе, друзей, узнать много нового. Мы организуем на фестивале более 50 активностей. «Эффект бабочки» – главная концепция арт-квартала. Она заключается в том, что даже один человек способен изменить мир. Если один делает добро троим, а те поступят так же, получится уже девять участников цепочки, затем 27 и так далее. Чем больше участников цепочки, тем быстрее добрыми делами будет охвачен весь мир. На этой идее базируется игра-квест «Эффект добра». Она покажет участникам фестиваля, насколько легко и приятно помогать друг другу, совершать простые добрые поступки, делиться тем, что умеешь, и учиться у других», – перечислил Артем Метелев.

«Семейный арт-квартал «Родные-любимые» на фестивале «Таврида.АРТ» стал продолжением семейного трека конкурса «Большая перемена», который впервые проводится в этом году. Он объединяет семьи, в которых дети проявили себя на конкурсе «Большая перемена» и являются активными участниками региональных команд проекта, – сообщила руководитель проекта «Большая перемена», директор ФГБУ «Роспатриотцентр» Наталия Мандрова. – На фестивале «Таврида.АРТ» их ожидает насыщенная программа: мотивационные встречи с экспертами «Большой перемены», тренинги на командообразование, творческие мастер-классы. Главное – это время, которое родители смогут провести вместе с детьми в атмосфере сотворчества, и возможность открыть в себе новые стороны».

«Мы мечтали об этом все время с марта 2020 года – просто собраться вместе и пообщаться в неформальной обстановке, поделиться опытом, вспомнить, как это было, – сказал руководитель Центра координации волонтерских штабов помощи людям #МыВместе, председатель Российского Красного Креста Павел Савчук. – С медицинской точки зрения это важно для профилактики эмоционального выгорания волонтеров. Многие решили стать волонтерами в пандемию, у них проявился ген милосердия и доброты. И эта тенденция все еще продолжается, наши волонтеры работают в медицинских организациях, красных зонах, в колл-центрах, на доставке продуктов и лекарств, помогают в реализации программы вакцинации».

Команда чемпионата ArtMasters плотно интегрировалась в мероприятия арт-кластера «Таврида», и сегодня это уже не партнерство, а симбиоз, сообщил директор АНО «АртМастерс» Борислав Володин. «Команда чемпионата ArtMasters плотно интегрировалась в мероприятия арт-кластера «Таврида» и сегодня это уже не партнерство, а симбиоз, сообщил директор АНО «ArtMasters» Борислав Володин. ArtMasters – это чемпионат компетенций в области бэкстейдж-профессий. Это те важные специалисты, которые не видны в кадре или на веб-странице, но без кого невозможно создать творческий продукт, – отметил Борислав Володин. – Командные соревнования ArtMasters мы начали в прошлом году на «Тавриде» и это превратилось в целый перформанс. Если бы не эта сумасшедшая творческая среда Тавриды, то не было бы того успеха в организации команд. Ребята разных специальностей из разных уголков страны распределяются по группам с помощью жеребьевки и уже через несколько месяцев создают потрясающие проекты». На «Тавриде.АРТ» специалисты ArtMasters участвуют в постановке мюзикла «В порту». Также они подготовили костюмы для арт-шествия участников фестиваля.