Мнение: И снова немножко про “Единую Россию” – может в этот раз дойдет…

Мне тут попался шикарный текст, и оказалось, что я не одинок. Про ЕДРО, конечно, про то, что это не жупел "Давайте сделаем Путину хуже" и не партия жуликов и воров – хотя там вполне попадаются разные персонажи, как везде в жизни. Это, кстати, самое клевое – в каждой семье есть мудак – не бывает святых. Нет брат, так сын, не племянник, так тетушка, не дед, так троюродный кто-нибудь. Теория шести рукопожатий. И никто никогда не скажет – вы знаете, вот у меня внучатый племянник сидел за изнасилование, значит наша семья зэки и извращенцы. Зато в политике – все требуют прозначности до 100500 колена. А иначе – ужас-ужас.

Да, да, сегодня так принято пинать ЕДРО – как будто это реально ЗЛОЕ ЗЛО. Вот хуже Воландеморта. Давайте цитату, очень красивый текст, зачем озобретать велосипед:

Последние полгода я получаю много упреков по поводу того, что упоминаю в положительном ключе «Единую Россию», так как у многих хорошим тоном стало считать «Единую Россию» исчадием ада и источником всех бед страны в целом и каждого живущего в ней в частности. ««Единая Россия» средоточие жулья», ««ЕР» нифига не делает», ««ЕР» поддерживает власть и Путина». А ей Навального и Волкова надо поддерживать? Но дело не в этом. Мораль – погоним в шею «едросню» и наступит благодать. Ну-ну…

Да, да. Этот вот хохлизм головного мозга – он потрясающ. Я знаю человека, кто воровал, чьи родственники воровали, кто реально политическая проститутка, не живет в России, топит из-за границы за Навального и при этом сам в жизни ничего больше не стоит. И у него борьба – с дивана и из-за океана. Но ему хотя бы тут не жить, а вам? Еще цитата:

Помню, как слушал возмущенные речи от одной дамы, которые сводились к тому, что капитализм и частная собственность зло и надо повесить владельца магазина, так как он буржуй и обирает народ. Я резонно возразил, что если повесить владельца, то исчезнет магазин. Она сначала очень удивилась, потом возмутилась: «Нет, магазин нужно оставить. Я в нем покупаю продукты». Я терпеливо объяснял, что владелец и магазин имеют некоторое отношение друг к другу и если буржуй без магазина может существовать, то магазин без буржуя никак. Она твердо стояла на своем – магазин должен быть на своем месте, а буржуй на своем – на фонаре.

А вот это мне близко. Я ж был коммерсантом, хотя и блогер тоже человек, а сейчас мы запустим еще и мою настольную игру и снова я стану коммерсом поганым. Кстати, этих коммерсов у меня среди знакомых буран. И среди них есть оппозиционеры, которые думают – что они обойдутся без столба, ведь они – ЗАНАРОТ! Ой…

В логике этой дамы сегодня живет очень большое количество людей. У них в головах система простых связей, главное достоинство которых быть убедительными даже вопреки логике. Этим людям непонятны глобальные процессы, движения политических тектонических плит, незаметные для глаза, но необходимые для того, чтобы под ногами была твердая почва. Они не думают над тем, что в 2008 году, когда начался кризис и по всему миру закрылись десятки автомобильных заводов, а некоторые фирмы типа «Сааб» исчезли вовсе, наш ГАЗ, представляете, выстоял. Когда рухнул банк «Lehman Brothers Holdings Inc» (на мировом рынке с 1850 года, активы более 503 миллиардов долл), наш Центробанк, вы только подумайте, уцелел. Это результат конкурентной борьбы? Нет! Это произошло в результате того, что «Единая Россия» вместе с Путиным вытащили из госзагашника миллиарды долларов и заплатили за последствия. Спасли и их и всех. Это не Навальный сделал. И не Зюганов. И не Явлинский. И не прочие трепачи. Они, Путин с «ЕР» это сделали. Нет, давайте их всех торпедируем, потому что губернатор из «ЕР» оказался взяточник. Ну давайте потопим авианосец, потому что боцман алкаш!

А вот об этом уже говорю я. У нас каждый день кого-то сажают. Министров, мэров, губернаторов, просторых полицейских, не очень простых, с золотыми унитазами. Но вы что-нибудь слышали про такое в США, в Европе, на Украине? И не услышите.

В Штатах официально украли 2,5 триллиона на Афгане. В Европе, в Берлине – хрен знает сколько лет строили аэропорт, пока у нас сделали и мост в Крым и на Дальнем Востоке новую верфь. Хотя да, на новом космодроме воруют. И Путин об этом говорил – не успеешь одних ПОСАДИТЬ, уже другие взятки и откаты просят. Но!

Но – посмотрите на тех, кто критикует власть? Там нет святых, их вообще нет. Читающие этот текст – вы, правда, хотите мне сказать, что в этой жизни ничего не нарушали? Ни разу не переходили дорогу в неположенном месте? Не ездили в машине без ремня – это вот самое простое. Тогда вы не имеете морального права вопить. Ибо – не важно, своровал там кто-то ярд или вы накосячили по мелочи. Потому что это ваша логика, а не типа – пока в России будут воровать, я – и список хотелок. Себе не врите, но поехали дальше.

А ведь стабильность это самое дорогое и ценное, что есть сегодня, это залог успешного развития государства, та самая тектоническая плита богатства и независимости. Даже самые упертые поклонники Навального понимают, что его и его свиту нельзя пускать во власть – это будет война всех со всеми. Россия всего за сто лет пережила три революции, две мировых войны и два полных распада государства. Сегодня у нас есть все шансы в логике той самой дамы пережить еще раз все сразу – и революцию и войну и распад. Хотим? Поэтому сегодня особое значение приобретают те политические силы, которые в состоянии обеспечить стабильность. «ЕР» здесь на первом месте. Мне кажется, это несложно понять.

Стабильность – это то, что наше зажравшееся население перестало ценить, хватит говорить про Навального. Есть, конечно, хорошие новости – за Конституцию голосовали верно. Но при этом – сколько же у нас… учителей года. Я не хочу писать, я сегодня спал 5 часов, работаю с 8 утра, сейчас почти 22 вечера. У нас эта поганая привычка, советовать то, в чем не разбираешься – никак не хочет уходить.

Стабильность – это не застой. Стабильность – это залог развития. Ведь, снова и снова – если вас в детстве кидать из школы в школу – вам будет хорошо? Сейчас, перед большим штормом, он идет на всю планету – цените, ибо хрен с ними, с 90-ми – вы даже 2014 уже забыли. Кстати, как на Украине теперь просят вернуть Януковича, а вы над ними смеетсь.

Хорошо, представим на минуту, что во всех бедах виновата именно «ЕР». Но тогда давайте уточним кое что перед вынесением окончательного приговора. Это она ворует лампочки из подъездов, блюет в лифтах, ломает кодовые замки, запихивает елки в мусоропроводы? Это она курочит детские площадки, разбрасывает по дворам хлам и мусор? Она бьёт бутылки о детские качели, сверлит стены в шесть утра? Она суёт взятки, мухлюет с налогами, подсовывает гниль и просрочку в Пятёрочке? А «часовню тоже она развалила»?

Да, да, да – простые решения – самые тупые, но НАРОТУ заходят. Ведь серьезно, на местах какие решения принимаются? В стране что-то строится каждый день, оглянитесь. Вот не очень умный человек мне доказывал, что в Томске все плохо – потому что конкретно у него на нашей улице "Иркутский тракт" – плохой асфальт. И да это, не центр, это даже больше город в городе.

Да только я там был много раз и много лет – поднимите архивы. Это была задница Томска, пардон, не обижайтесь, я туда еще после универа на автобусе ездил, курьером работал в своем же первом бизнесе. Что – изменений нет? А… не Москва… но, елки-палки – если бы там с 90-х ничего не делали – вы бы это заметили, да?

Многие ли критики «ЕР» слышали про партийные проекты? Их сотни по стране, они охватывают все сферы жизни – от дорог и спорта до сел и пенсионеров. Сотни тысяч больших и малых дел, направленных на ликвидацию тех самых последствий деятельности критиков «ЕР». Можно участвовать всем. Но нет. Лучше выйти в подъезд, вытрясти помойное ведро на лестницу и кисло заметить, глядя на зловонную кучу: «До чего едросы страну довели».

Ладно, заканчиваем, я действительно хочу спать. Но должен повторить.

"Единая Россия" – это не клуб по интересам. Вообще, любая партия – это не клуб по интересам. Это ИНСТРУМЕНТ – вопрос лишь в том, кому он принадлежит и кто его использует. И вот тут чуть-чуть деталей.

Нашу любимую капиталистическую партию, это совсем не секрет – еще Михаил Борисович Ходорковский юзал, как гондон. Открытым текстом об этом недавно сказал не кто-нибудь, но Вячеслав Володин – и привел вполне себе известный пример. И более того, недавно пионеры России (я в шоке) сделали ролик в Тик-Токе. И я просто не хочу писать больше, тот у кого есть глаза – поймет, что это уже давно честная партия миллиардеров. Вспоминайте – кому инструмент принадлежит и как он его использует. Хотя будет и ремарка в конце.

Наша фруктовая партия – она сейчас топит за отмену закона об иностранных агентах. А ее основатель не раз светился в посольстве США – вопросы есть?

Детище Владимира Вольфовича – больше не расшивровывается, это просто 4 буквы. И тут тоже все предельно ясно – это бизнес. Перейдет, я уверен, по наследству – тогда я буду хохотаться, что скажут, что это норма. Марин Ле Пен расскажите, она порадуется.

Какие-то другие мелкие хреновины мне даже лениво обсуждать. Вдруг, мне понравилось, выяснилось, что одну партию оказывается основал тот, кто спонирует много лет патриотический канал. Да, можно сказать, что я завидую (а я завидую), а можно смело говорить – вот кто и для чего что делает. Ибо я, как ни крути, для себя не вижу ничего, кроме ЕДРА. А если есть большие деньги – можно поразвлекаться.

ЕДРО – это инструмент: 1) Путина, еще раз, коммерческая партия при МБХ тупо зарубила закон о недрах (там суть, я не помню точно), 2) будет партией власти – если все пойдет так, как хочет Путин, чтобы была стабильность, чтобы развивать страну.

В ней, в ЕДРЕ – будут разные люди. Сейчас туда жуликам попасть сложнее, отсюда у нас много других интересных проектов. Не хочу про Хабаровск писать, ей богу, не хочу.

Вот и делайте выводы. И делайте их не из позиции, я красивый и святой, а из позиции – мне тут жить.

Путин сделал одно чудо, вернее, их больше, но суть – НАШИ ЭЛИТЫ перестали думать продать страну, потому что им выгодно жить ТУТ. Кто эти люди?

Мишустин и его команда, Шойгу и его команда, безумное число бизнесменов, которые уже доперли, что их будут грабить, и успели еще вывести – то, что не отжали уже.

Но это – не отменяет других наших любимых персонажей, кто с удовольствием свалит, как вы его называете, РЕЖИМ и будет тут править – на правах гауйлятеров.

Еще доходчевее надо? Счас проверим. Публикую.

p.s. Да, забыл, говорю же – засыпаю. Вы знаете, почему их не разгоняют? Ну, петрушек – так они так клево палят спонсоров и заказчиков и отвлекают на себя протестных буратин, что я уверен, у нас три последующие партии, после ЕДРА – даже когда будут 1% набирать, им 10 поставят. Ведь не дай бог, умные придут, настоящие, да? На деньги спонсоров…

Счастья вам.

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