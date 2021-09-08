 

РФ и ФРГ обсудили транзит газа через Украину после 2024 года. Договорились продолжить консультации

08.09.2021, 22:44, Новости дня
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Отмечается, что среди прочих вопросов стороны обсудили возможность транзита газа через Украину после окончания действия контракта между “Нафтогазом” и российским “Газпром”.

“В ходе встречи обсуждалась возможность использования украинского транзитного маршрута после 2024 года. Стороны договорились продолжить соответствующие консультации”, – говорится в сообщении.

Контекст:

“Нафтогаз” и российский “Газпром” 30 декабря 2019 года подписали контракт на транзит газа на пять лет. Минимально гарантированная прокачка по новому договору “качай или плати” составляет 65 млрд м³ газа в первый год и по 40 млрд м³ в последующие четыре.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что в рамках пятилетнего контракта по транзиту газа Украина получит более $7 млрд.

В 2020 году через территорию Украины в Евросоюз были транспортированы 55,8 млрд м³ российского газа – это самый низкий показатель за семь лет, сообщали 2 января 2021 года в ООО “Оператор ГТС Украины”.

Германия и США 21 июля заявили, что заключили соглашение по газопроводу “Северный поток – 2”, который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Согласно договору, транзит через Украину после введения в действие газопровода должен быть продлен на 10 лет.

Президент РФ Владимир Путин говорил 21 августа, что Россия продолжит транзит газа через украинскую газотранспортную систему и после 2024 года, если будут контракты на его поставки в Европу.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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