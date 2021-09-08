Две украинки заняли призовые места в финале сезона “Бриллиантовой лиги”

Второе место в секторе для прыжков в высоту заняла бронзовая призерша Олимпиады 2020 в Токио, вице-чемпионка мира Ярослава Магучих. Украинка повторила свой лучший результат в сезоне, взяв высоту 2.03 м.

Третьей в соревнованиях по прыжкам в длину финишировала Марина Бех-Романчук. В последней попытке украинка показала результат 6.75 м, отмечается на сайте соревнований.

* Маємо дві нагороди у перший день фіналу “«Діамантової ліги»” у Цюриху.

* Ярослава Магучіх здобуває срібло у стрибках у висоту зі своїм кращим результатом в сезоні 2.03 м. * Марина Бех-Романчук – бронзова медалістка у стрибках в довжину (6.75 м).

Наші вітання!!! pic.twitter.com/j1JTMVrd7Y

— НОК України (@OlympicUA) September 8, 2021

Контекст:

Бриллиантовая лига – легкоатлетический коммерческий турнир из 14 этапов. За главный приз соревнований борются представители девяти беговых и семи технических легкоатлетических дисциплин, как у мужчин, так и у женщин.

Эти соревнования в 2010 году основала Международная ассоциация легкоатлетических федераций. “Бриллиантовая лига” заменила другую серию соревнований, “Золотую лигу”, старты в которой проводились в период с 1998-го по 2009 год.

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