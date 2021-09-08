 

Lenovo провела официальную презентацию планшета Tab P12 Pro

08.09.2021, 22:28, Новости дня
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Сегодня состоялась глобальная презентация новой модели планшета Lenovo Tab P12 Pro. По маркировке можно заметить, что речь идет о флагманском устройстве в линейке.

Диагональ экрана – 12,6 дюйма. Разрешение картинки – 2500 на 1600 пикселей. Картинка на дисплее отображается с частотой смены кадров 90 Гц. Разработчик сообщает о поддержке Dolby Vision и HDR 10.

Устройство работает на процессоре Snapdragon 870, содержащем восемь ядер и выпущенном по техпроцессу 7 нм. Оперативная память может составлять 6 или 8 Гб. Основная – 128 или 256 Гб. Планшет выходит в продажу с предустановленной операционной системой Android 11. Основная камера состоит из двух датчиков на 13 и 5 Мп. Фронтальная камера снимает с разрешением 8 Мп.



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