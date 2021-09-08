Громкий скандал между Долиной и Карнавал закончился не в пользу Ларисы Александровны

В апреле текущего года на ютуб-канале «Газгольдер» вышло шоу «Музыкалити», куда пригласили Валю Карнавал и Ларису Долину. В эфире между ними произошла стычка, которая после переросла в скандал и бурное обсуждение в соцсетях. И вот сейчас стало понятно – все закончилось не в пользу Долиной.

Другие времена

Ларису Александровну можно понять. До обретения известности женщина долго пела в ресторанах и упорно училась вокалу. И только после «засвета» перед популярным композитором Долиной открылись нужные двери.

Только вот артистка забыла, что с середины 80-х годов многое кардинально поменялось. В тот период на волне перестройки появилось огромное количество исполнителей. Они не заканчивали гнесинских училищ и консерваторий, но были очень популярными и собирали стадионы. Ярким подтверждением этому стала группа «Ласковый май». С той поры никто не «бросает камни» в Юру Шатунова за отсутствие музыкального образования.

Закрытие «Инстаграма»

Но Долина почему-то забыла прошлое, уверовав в то, что тогда все было иначе. Артистка решила проучить Валю Карнавал, записав трек. Лариса Александровна включила туда строчку, посвященную тиктокерше: «мечтаю, чтобы музыку делали музыканты, а не куклы из пластика».

Это было огромной ошибкой Долиной. Ведь сама певица часто балуется фейстюном, становясь на фото настоящей «куклой». Это подтверждается многочисленными снимками артистки, которые выложены в ее инстаграм-профиле. Особенно заметна разница в сравнении с другими фото, сделанными на тех же мероприятиях, где была Долина. Только вот они не подвергались обработке и были опубликованы на других ресурсах.

Очередной фотошоп обрушил на народную артистку целый шквал хейта. Ларисе Александровне пришлось закрыть свою страницу в «Инстаграме», хотя за последние месяцы она потратила очень много усилий на его раскрутку. Выходит, Валя Карнавал победила в «войне» с Долиной, даже не делая призывов о поддержке своей аудитории.