Тело третьего погибшего извлекли из-под завалов в Ногинске

Из-под завалов обрушившегося в Ногинске дома извлекли тело третьего погибшего.

«Извлекли тело третьего погибшего, предположительно, это девочка-подросток», – приводит слова источника в экстренных службах РИА «Новости».

Ранее источник сообщал, что местонахождение трех взрослых и ребенка после взрыва в Ногинске до сих пор не выяснено.

До этого отмечалось, что в результате взрыва погиб начальник отделения водолазов Центра подготовки космонавтов Александр Соловьев. Перед этим из-под завалов извлекли тело второго погибшего – женщины. Пострадавшими числятся 15 человек.

В среду утром взрыв бытового газа произошел в девятиэтажном жилом доме в подмосковном Ногинске, на втором и третьем этажах здания частично обрушились квартиры. СК возбудил дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Причиной взрыва мог стать включенный для обогрева квартиры газ.