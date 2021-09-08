 

Мнение: “Death Stranding. Режиссерская версия”. Трейлер

08.09.2021, 22:16, Разное
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Еще немного хиралия.
Трейлер режиссерской версии "Death Stranding"

Сама игра была прямо скажем спорной, но вот сюжет там был отличный с интересными поворотами сюжета и неплохими персонажами.
В целом, достаточно оригинальная фантастическая история в постапокалиптическом антураже.
Далее идут шутки за 300, какой Кодзима гений.

Источник: Colonel Cassad



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