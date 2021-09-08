Мнение: “Death Stranding. Режиссерская версия”. Трейлер
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Еще немного хиралия.
Трейлер режиссерской версии "Death Stranding"
Сама игра была прямо скажем спорной, но вот сюжет там был отличный с интересными поворотами сюжета и неплохими персонажами.
В целом, достаточно оригинальная фантастическая история в постапокалиптическом антураже.
Далее идут шутки за 300, какой Кодзима гений.
—
Источник: Colonel Cassad
Смотреть комментарии → Комментариев нет