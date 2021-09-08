Мнение: “Death Stranding. Режиссерская версия”. Трейлер

Еще немного хиралия.

Трейлер режиссерской версии "Death Stranding"

Сама игра была прямо скажем спорной, но вот сюжет там был отличный с интересными поворотами сюжета и неплохими персонажами.

В целом, достаточно оригинальная фантастическая история в постапокалиптическом антураже.

Далее идут шутки за 300, какой Кодзима гений.

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