Овдовел и оказался в доме престарелых: последние дни актера из “Ментовских войн” Романа Громадского

Народный артист России Роман Громадский скончался 28 августа 2021 года. У звезды сериала “Ментовские войны” и фильма “Романс о

влюбленных” случился инсульт.

Как удалось выяснить журналистам, последние несколько лет Громадский

жил в доме престарелых. У артиста были серьезные проблемы со здоровьем, ему нужен

был постоянный присмотр. Роман Борисович не хотел быть обузой сыну и внукам и

сам решил жить в пансионате.

По словам художественного директора театра “Балтийский

дом” Марины Беляевой, с родственниками у Романа Громадского были очень

теплые отношения. Летом актер всегда жил на даче сына. “Пансионат –

скорее, вынужденная мера”, – сказала Беляева.

Роман Громадский родился в Ленинграде 18 декабря 1940 года.

Ребенком артист пережил блокаду. С ранних лет Громадский грезил сценой, всегда

участвовал в художественной самодеятельности, поэтому после школы поступил Ленинградский

государственный институт театра, музыки и кинематографии, который успешно

окончил. За год до смерти Роман Борисович признался в интервью, что очень доволен

тем, как сложилась его профессиональная жизнь. Стать звездой первой величины он

никогда не стремился. Громадский любил актерство и выходил на сцену с

наслаждением.

Личная жизнь Романа Громадского сложилась не так удачно, как

профессиональная. Впервые артист женился еще во время учебы в ЛГИТМиК. Его

супругой стала однокурсница Вера Громадская. Артист взял фамилию избранницы: от

рождения он был Владимиров.

“В июле 1966 года родился наш Андрей, а спустя четыре

дня моей Верочки не стало”, – вспоминал Роман Борисович.

Во время беременности у супруги актера развился цирроз

печени. Громадский был вне себя от горя, он долго не мог принять смерть избранницы.

Второй раз звезда “Ментовских войн” отправился в ЗАГС

с актрисой Александрой Отморской. К сожалению, этот брак Громадского

просуществовал недолго. После свадьбы выяснилось, супруги не сходятся в

характерах и несовместимы в постели.

Третьей супругой актера стала Ирина Александровна – кандидат

математических наук. В этом браке Громадский наконец-то обрел счастье. “Мой

Андрей в ней сразу маму признал”, – говорил об отношениях жены и сына артист.

Ирина Александровна, как говорят коллеги актера, обладала очень добрым нравом и

с легкостью могла расположить к себе любого.

Однажды в дом Романа Громадского пришла беда. Его супруга

упала на даче и получила серьезную травму позвоночника. Ирина Александровна

оказалась прикована к постели. Артист до последнего ухаживал за избранницей. Овдовев, он отправился жить в пансионат.