 

Михальчик на корпорате – Личное мнение

08.09.2021, 21:56, Разное
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Есть люди, которые будто созданы, чтобы притягивать к себе неприятности. Один человек проживёт всё жизнь спокойно, а певичку с плохими зубами Юльку Михальчик, будто так и тянет вляпаться в неприятности.

Михаил Гуцериев — человек солидный. Нефть, газ, уголь, IT-проекты — короче, миллиардер. У него есть даже несколько радиостанций, включая Радио Шансон, которое Юлька Михальчик искренне презирает:

Видео: Соцсети

На днях прошёл корпоратив компании «Нефтиса», хозяин которого мусульманин и бизнесмен Гуцериев.

И что бы вы думали? Кто-то позвал туда петь Михальчик — запавшим ртом.

Странно даже не то, что уровень исполнительницы не соответствует мероприятию. У инстамарафонщиц — Ургант, Собчак, а у нефтяной компании — Юлька на сцене.

И даже наплевать уже, что Юлька была не в маске, хотя в ней бы она была симпатичнее, гораздо интереснее, что её, оскорблявшую мусульман и радио Гуцериева вообще позвали.

Нет, ну серьёзно — помните, где Юлька рассказывала, как представляет себе образ жизни мусульманской семьи? Жён у них 99, а главное — обеспечивай. Будешь ты десятой, зато у тебя — всё ровно!

Медийный ресурс Гуцериева Михальчик считает низким. Михаил старается, скупает радиостанции, тратит миллиарды, а потом появляется Юлька и говорит: ну, конечно, кого-то купили, но ресурса, как у Русского радио, нет.

Я, конечно, не думаю, что это лично сам Михаил Гуцериев пригласил на корпорат Юльку. Да и вряд ли он вообще знает о высказываниях Михальчик. Но кто-то ведь это сделал?

И вот этого человека, я считаю, Гуцериеву нужно уволить. Иначе, как тупой подставой такое назвать нельзя!

А вы бы как отнеслись, если бы к вам на праздник позвали человека, оскорбившего ваш бизнес, религию и считающего вас — ну, так себе медиамагнатом?

Источник: Лена Миро



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