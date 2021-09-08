 

Motorola представила беспроводную зарядку для четырех гаджетов

08.09.2021, 21:34, Новости дня
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В компании Motorola продемонстрировали новую модель беспроводного зарядного устройства, обладающего двумя основными особенностями. Оно может заряжать сразу четыре разных гаджета, сообщает разработчик. С другой стороны, это вовсе не обязательно должна быть Motorola. Электронные устройства, выпущенные другими производителями. Также получат свою порцию электрического тока.

Устройство получило название Motorola Air Charging. Но оно является последователем прототипа, более известного в экспертной среде как One Hyper.

Специалисты компании Motorola обещают, что зарядка будет беспрепятственно поступать на расстоянии до трех метров. Это значит, что аккумулятор лежащего в вашем кармане смартфона может получать энергию. Угол охвата луча составляет 100 градусов.



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