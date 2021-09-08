Ricoh Imaging выпускает новую компактную камеру за 999 долларов

Компания Ricoh Imaging провела презентацию новой компактной камеры GR IIIx, которую будут продавать в розницу по 999 американских долларов.

Как стало известно во время анонса, фокусное расстояние здесь составляет 40 мм. Устройство относится к разряду высококачественных и предназначено для профессионального использования.

У камеры небольшой и легкий корпус. Разработчики полагают, что она станет хорошей спутницей для фотографов, специализирующихся на уличной съемке. По словам экспертов, данное устройство является прямым последователем уже известной камеры Ricoh GR III, где показатель ЭФР составлял 28 мм. Минимальное расстояние для съемки в новой модели составляет всего 12 сантиметров.