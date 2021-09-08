“Волчья” стрижка – главный тренд TikTok: как она выглядит, кому подойдет

Социальная сеть Тик Ток диктует правила в мире бьюти-индустрии. Модницы заходят на этот портал, чтобы узнать, какая одежда, какой маникюр, какие прически нынче в тренде. В последнее время набирает популярность «волчья» стрижка. Несмотря на несколько агрессивное и странное название, выглядит она очень симпатично.

Особенности

Эта прическа является симбиозом двух стрижек, которые уже долгие годы не теряют своей популярности. Это маллет и шегги. От первой взяли объем и непринужденность, от второй позаимствовали многослойную технику стрижки. В итоге получилась озорная, игривая и дерзкая прическа, которую назвали «волчьей».

В ней присутствует прикорневой объем. Волос наверху определенно больше, чем в нижней части. Именно такое складывается впечатление при визуальной оценке. При желании можно сделать градуировку кончиков и челки.

Длина не должна быть короче длины классического каре. В идеале пряди должны быть до плеч и ниже. Если волосы более короткие, то прическа выглядит не столь эффектно.

Плюс заключается в том, что эффектнее всего стрижка смотрится на более грязных волосах. А это означает, что вам не придется мыть голову ежедневно.

Кому подойдет

Стрижка помогает в создании молодежного образа. Она точно подойдет девушкам с бунтарским духом и желанием проявить свою индивидуальность.

На «волчью» стрижку точно стоит обратить внимание представительницам прекрасного пола с тонкими волосами. Все дело в том, что их можно сделать пышнее за счет правильной техники стрижки. Появляется объем благодаря многослойности.

Хорошо, если волосы будет вьющимися от природы. Тогда не придется тратить много времени на укладку.

На стрижку стоит обратить внимание обладательницам круглых и квадратных лиц. Локоны будут смягчать овал лица. А вот девушкам с вытянутыми лицами будет правильнее сделать такую прическу с челкой, чтобы несколько смоделировать овал лица.

Как уложить волосы

Справиться с такой задачей при наличии «волчьей» стрижки не составит труда. После мытья головы прядки следует просушить с помощью фена и брашинга, чтобы получились крупные завитки. Кончики волос желательно подкручивать наружу.

После этого нужно немного воска для волос нанести на пальцы, а затем распределить его по всей длине локонов, чтобы получилось нечто наподобие мокрого эффекта.

Что касается челки, то ее при желании можно распрямить, а можно оставить вьющейся. Все зависит от ваших личных предпочтений.

Подобная прическа отлично сочетается со спортивным и повседневным стилем одежды.