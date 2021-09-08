Как подобрать долговечные шторы на кухню: материал, длина, цвет

Подбирая шторы на кухню, обязательно нужно учитывать основные особенности данного помещения. Поскольку на кухне часто образуется пар, имеются различные загрязнения и ароматы, то нужно не совсем стандартно подходить к выбору текстиля.

Стоит правильно выбрать материалы, цветовую гамму и длину занавесок. Предлагаем вашему вниманию советы, как выбрать шторы для кухни.

Полезные рекомендации

Обязательно нужно учитывать размеры помещения, стиль оформления, уровень освещенности. Для небольшой кухни лучше всего подойдут максимально простые и лаконичные шторы без чрезмерных украшений и декора.

Если в помещении одно небольшое окно, то стоит отказаться от тяжелых длинных портьер, так как они плохо пропускают свет. Если возле окна находится стол или рабочая зона, то длинные шторы будут быстро пачкаться. В таком случае лучше выбрать жалюзи или же римские шторы. Нужно сосредоточиться на их функциональности.

Выбор материала

Шторы обязательно должны быть практичными, легко стираться и не впитывать запахи. Нужно убедиться в том, что материал устойчив к загрязнениям. Если занавески выполнены из ткани, то она не должна утрачивать своей привлекательности даже после нескольких циклов стирки.

Хлопок хорошо удерживает свою форму, он неплохо сохраняет свой красивый цвет после стирки, но недостатком является то, что этот материал практически не защищает от света и может выгорать на солнце.

Лен намного прочнее и дороже, однако он может достаточно быстро выгорать на солнце. Изделия из шерсти и шелка не стоит выбирать для кухни, так как эти материалы достаточно легко впитывают грязь и жир. Стирать их требуется очень аккуратно.

Органза является достаточно универсальным материалом и хорошо пропускает свет. Жаккард, атлас и бархат лучше всего подходят для гостиных и спален, так как имеют довольно большую плотность.

Какую длину штор выбрать

Длинные шторы очень хорошо смотрятся в достаточно просторных помещениях. Исключение составляют кухни, объединенные с открытой столовой.

Короткие шторы являются хорошим вариантом для небольших помещений. Они помогают сэкономить свободное пространство и придают особый уют обеденной зоне.

Вот несколько рекомендаций относительно того, какой именно вариант штор выбрать лучше всего.

Римские шторы

Такое решение прекрасно подойдет для минималистичных и лаконичных интерьеров.

Удобное использование, простота крепления, стильный вид и неприхотливость в уходе делают этот вариант одним из самых лучших для оформления кухонного пространства.

Жалюзи

В закрытом виде такая конструкция хорошо защищает от проникновения солнечных лучей.

Кроме того, они достаточно простые в уходе и подходят тем, кто ценит практичность.

Рулонные шторы

Это отличные шторы для кухни, которые прекрасно вписываются в стили лофт и минимализм.

Как правильно подобрать шторы по цвету

Самым популярным является белый цвет, так как он считается универсальным вариантом для любых цветовых акцентов. Если общее оформление интерьера нейтральное, то лучше выбирать занавески более ярких тонов.

При оформлении окна в темной кухне стоит использовать полупрозрачные белые, бежевые или голубые ткани. Чем насыщеннее оттенок помещения, тем светлее должны быть шторы.