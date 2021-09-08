 

Собянин оценил идею объединить Москву и Подмосковье

08.09.2021, 21:24, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинОбъединять Москву и Подмосковье не следует, это приведет к усложнению управления Московским регионом, считает мэр столицы Сергей Собянин.

«Во всякой системе есть свои плюсы и минусы. Но если нет совсем очевидных минусов, то лучше эту систему не тревожить. Она выстроилась. Система государственного управления в Москве и Подмосковье, в муниципальных образованиях Подмосковья – очень сложная. У Москвы своих проблем и задач хватает, и попытаться объять необъятное… Это, скорее всего, приведет к усложнению управления всем регионом, а не упрощению. На мой взгляд, сегодня этого не следует делать», – сказал Собянин в интервью газете «Комсомольская правда».

По его словам, при обсуждении этого вопроса следует говорить об интеграции инфраструктуры, например, водоснабжения.

«Этим мы с [губернатором Подмосковья] Андреем Юрьевичем Воробьевым активно и занимаемся, вовлекая мощности «Мосводоканала», поставляя качественную воду не только в Москву, но и в Подмосковье. Очистные сооружения также работают частично на Москву и Московскую область. Система электроснабжения тоже у нас единая, как и программа газификации. «Мособлгаз» работает в Новой Москве и Московской области», – рассказал Собянин.

Мэр обратил внимание на необходимость создания единой транспортной системы для столицы и области.

«Миллионы людей из Подмосковья каждый день едут в Москву и обратно. И это самая ключевая задача, над решением которой мы уже много лет бьемся, и она очень непростая. Основа решения этой проблемы, с одной стороны, развязки, вылетные магистрали, ЦКАД и т. д., но наиболее эффективное решение – развитие железных дорог», – отметил Собянин.

Ранее Собянин назвал самыми проблемными областями в Москве после снятия введенных из-за коронавируса ограничений гостиничную отрасль и общепит.



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