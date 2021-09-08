Мнение: Погиб министр МЧС Зиничев
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Погиб министр МЧС Зиничев
Глава МЧС Евгений Зиничев трагически погиб при исполнении служебного долга, спасая жизнь человека, сообщает ведомство.
"МЧС России с прискорбием сообщает, что Евгений Зиничев трагически погиб при исполнении служебного долга, находясь на межведомственных учениях по защите от ЧС арктической зоны, спасая жизнь человека", – сказали в министерстве.
Зиничев приехал в город Дудинка вместе с губернатором Красноярского края Александром Уссом, чтобы проверить, как строится новая пожарная часть. Как написала в своем телеграм-канале Маргарита Симоньян, главный редактор телеканала RT, чья съемочная группа присутствовала месте происшествия, министр вместе с оператором стояли на краю обрыва, оператор поскользнулся и упал в воду, Зиничев бросился, чтобы его спасти, но разбился о выступающий камень, оператор тоже погиб.
Зиничев родился 18 августа 1966 года в Ленинграде. Окончил экономический факультет и факультет финансы и кредит Санкт-Петербургского института бизнеса и права. В 2013 году прошел профессиональную переподготовку в Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил РФ.
В 1984-1986 годах проходил срочную службу в Вооруженных силах СССР на Северном флоте. В 1987-2015 годах работал в органах государственной безопасности.
https://ria.ru/20210908/zinichev-1749159052.html
Вместе с Зиничевым погиб режиссер фильма "Территория" Александр Мельник, которого Зиничев и пытался спасти.
По факту, погиб пытаясь спасти человека. Мир праху.
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Источник: Colonel Cassad
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