Мнение: Погиб министр МЧС Зиничев

Погиб министр МЧС Зиничев

Глава МЧС Евгений Зиничев трагически погиб при исполнении служебного долга, спасая жизнь человека, сообщает ведомство.

"МЧС России с прискорбием сообщает, что Евгений Зиничев трагически погиб при исполнении служебного долга, находясь на межведомственных учениях по защите от ЧС арктической зоны, спасая жизнь человека", – сказали в министерстве.

Зиничев приехал в город Дудинка вместе с губернатором Красноярского края Александром Уссом, чтобы проверить, как строится новая пожарная часть. Как написала в своем телеграм-канале Маргарита Симоньян, главный редактор телеканала RT, чья съемочная группа присутствовала месте происшествия, министр вместе с оператором стояли на краю обрыва, оператор поскользнулся и упал в воду, Зиничев бросился, чтобы его спасти, но разбился о выступающий камень, оператор тоже погиб.

Зиничев родился 18 августа 1966 года в Ленинграде. Окончил экономический факультет и факультет финансы и кредит Санкт-Петербургского института бизнеса и права. В 2013 году прошел профессиональную переподготовку в Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил РФ.

В 1984-1986 годах проходил срочную службу в Вооруженных силах СССР на Северном флоте. В 1987-2015 годах работал в органах государственной безопасности.

https://ria.ru/20210908/zinichev-1749159052.html

Вместе с Зиничевым погиб режиссер фильма "Территория" Александр Мельник, которого Зиничев и пытался спасти.

По факту, погиб пытаясь спасти человека. Мир праху.

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