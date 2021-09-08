 

“Мамина копия”: подросшая красавица-дочь вышла на сцену вслед за Гусевой

08.09.2021, 21:12, Разное
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Звезда сериалов “Бригада” и “Охота на изюбря”
впервые за долгое время показала дочь. Екатерина Гусева вывела десятилетнюю
Анну на сцену МХТ им. Чехова.

Знаменитость и ее наследница вместе играли в постановке “Поколение
Маугли” – это масштабный проект, созданный актером Константином Хабенским.
По словам Гусевой, этот спектакль благотворительный. Деньги от постановки
пойдут на лечение больных детей.

Звезда сериала “Бригада” подчеркнула, что за время
своего существования проект “Поколение Маугли” собрал более 15 миллионов
рублей. За эти деньги лечение получили более 40 ребятишек с онкологией. Екатерина
Гусева с радостью отметила, что ее дочка уже осознает то, какую важную цель преследует
проект Константина Хабенского.

В личном инстаграм-аккаунте актриса опубликовала ряд фото,
которые, судя по всему, были сделаны в момент выступления Анны. Пользователи Сети
отметили, что дочь Гусевой выросла настоящей красавицей. Дескать, Анна очень
похожа на знаменитую родительницу. “Мамина копия”, – рассуждают фанаты актрисы.

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Публикация от Екатерина Гусева | Актриса. (@_ekaterinaguseva_)

Отметим,
ранее в интервью Екатерина Гусева рассказывала, что ее дочь с рождения
обладает взрывным темпераментом и внутренней силой. У Анны, как утверждает ее
мама, обостренное чувство справедливости. Наследница звезды “Бригады”
имеет много увлечений: занимается конным спортом, посещает школу звонарей и
уроки музыки, осваивает гончарное ремесло.



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