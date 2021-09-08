Мнение: Детокс поля

Как провести детокс поля?

Самое главное – не думать, что вы управляете полем силой мысли.

Это ложь.

Люди, которые думают, что поле у них “в голове” пытаются поменять свое состояние умственным приказом, а иногда даже реальность пытаются поменять с помощью мыслей.

Все, чего вы можете добиться таким путем, это слом рефлексии.

Рефлексия – это анализ своего самочувствия. С помощью рефлексии вы можете сформулировать свои желания, свои опасения, свои сомнения.

По большому счету рефлексия – это отражение реального состояния вашего поля.

Рефлексия состоит из умения формулировать ощущения и из готовности их осознавать.

Первому вы можете научиться, если будете слушать музыку и формулировать, что там за эмоции, смотреть на картину и тоже формулировать. Как-нибудь обязательно потренируемся в этом.

Самым главным является второе – готовность принять свои переживания.

Корона и ЗВ очень мешают честно увидеть свою эмоциональную жизнь.

Признать в себе страх, зависть, жадность и ревность кажется очень унизительным, если вы привыкли носить корону.

И если вы решаете, что можете управлять полем силой мысли, вы начинаете еще больше ломать свою рефлексию.

Вы приказываете себе быть довольными, уверенными, смелыми, и начинаете создавать видимость и имитировать.

Это происходит потому, что приказы сознания не действуют на поле, но действуют на самую внешнюю сторону поведения.

Вы стараетесь казаться, пытаетесь изображать, что-то демонстрируете.

Вот и все, чего вы добиваетесь.

Поле – это система стимулов и приоритетов.

Это значит, что поле заставляет вас чего-то желать, чего-то избегать, к чему-то стремиться, куда-то тянуться.

Поле направляет ток в вашей нервной системе.

Вся психическая деятельность человека – это процессы возбуждения, торможения, а так же проводимости.

У животных нервная система реагирует на внешние раздражителя и внутренние потребности, а у человека, кроме внешней среды, есть еще поле, поэтому его нервная система подчиняется не только внешним и внутренним стимулам, но и полевым.

Чтобы понять, как примерно это происходит, представьте студента, сидящего на лекции.

Из внешних стимулов – небольшая духота, жужжащая муха, мерный голос лектора, по температуре и влажности достаточно комфортно, чтобы вздремнуть. Никаких угроз жизни и здоровью нет.

Из внутренних стимулов – легкий сушняк после вчерашнего алкоголя, нарастающее урчание в голодном желудке, небольшая сексуальная неудовлетворенность, напряжение в спине от сидения, застой в мышцах и тяга пройтись.

Что заставляет студента сидеть и слушать лекцию, вместо того, чтобы пойти размяться и поискать еду, воду, секс?

Его заставляет поле, то есть стимулы и приоритеты, которые в этом поле сформированы.

Он поступил в этот вуз и уже отучился курс или два, его идентичность связана с обучением в вузе. Он должен тянуть эту лямку, даже если не хочется, иначе все затраченные ранее усилия пропадут зря, он останется без диплома, огорчит родителей и будет чувствовать сожаления и вину.

Можно представить, что он строит в поле сооружение, называющееся высшим образованием, это сооружение построено на половину или треть и надо достроить, потому что это необходимо. Когда ему хочется встать и уйти в буфет со скучной лекции, он помешает свой фокус на связь своей идентичности и образования. Он говорит себе, что никуда уходить нельзя, он должен сидеть и слушать, должен постепенно достроить то, что уже строит, а иначе его будут считать неудачником и он сам будет себя так считать. Иногда он думает, что вуз забирает у него время, он фантазирует, что мог бы сделать стартап или бизнес, но ему страшно идти на риск и бросать вуз, он не готов переживать все проблемы, которые за этим последуют, особенно разборки с родителями.

Такова картина в поле плохого студента. Будь он студентом еще хуже, приоритет алкоголя и секса победит приоритет недостроенного здания, анти-шкатулка с аргументами против “протирания штанишек” победит, он бросит вуз и пойдет “делать бизнес”, то есть отдыхать в короне. Может быть он устроится на работу и там ему повезет, а может быть он вернется в вуз в следующем году под давлением родителей.

Если наш студент – хороший студент, его поле выглядит иначе.

Кроме сооружения, которое он тоже строит по кирпичику, сдает экзамены и приближается к диплому, у него много других приоритетов и стимулов, диплом – не единственный, как у плохого студента.

Ему интересно то, о чем говорит лектор, лекция не кажется ему занудной, наоборот. Если для плохого студента лекция – это поток практически бессвязных фраз, объединенных условной логикой, но постоянно разваливающихся на отдельные сентенции, каждая из которых выглядит бесполезной для жизни плохого студента, для хорошего в речи лектора много смыслов. Он слушает о том, чем уже интересуется, о чем не раз читал за последний год и думал, в чем для него много интересных головоломок. В его поле значимость предмета лекции велика, для него это как лабиринт с увлекательными квестами и он активно участвует в лекции, даже если молчит. Если лектор достаточно хорош, он слушает его завороженно, потому что тот отвечает на множество вопросов студента, над которыми тот ломал голову и одновременно открывает много новых задач, которые хочется решать. Кроме интереса к предмету у хорошего студента есть еще и амбиции, связанные с обучением, ему хочется подготовиться к семинару и показать на нем класс, а может быть он даже стремится сделать открытие в области предмета.

Вот это – увлеченный человек. Значимость предмета для него велика, он влюблен в предмет, у него с этим предметом взаимная связь. Предмет тоже любит его, это проявляется в том, как легко и приятно хорошему студенту решать задачи, а те, которые сложно, намного приятней. Его хвалят преподаватели, сулят ему блестящее будущее и объективно он действительно имеет отличные перспективы, что с научной, что с прикладной стороны. Перспективы – это открытые двери в профессию и в карьеру. Это дополнительно радует и мотивирует.

Понимаете, друзья, что такое поле?

Разве можно взять и повлиять на него силой мысли?

Разве может плохой студент одной мыслью заставить себя влюбиться в предмет так, как его любит студент хороший?

Нет, он может только начать понемногу увеличивать мотивацию, расчищать поле, растить значимость предмета, добиваться положительной обратной связи.

Вряд ли у него получится так классно, как у студента хорошего, у того, скорее всего, со школы есть влечение к этому предмету и в учебе в целом, он любит учиться, у него прокачан ресурс учебы.

Но плохой студент тоже может улучшить свой ресурс, поднять уровень мотивации к обучению.

Это снизит его страдания, ему не придется удерживать себя на лекции усилиями воли, он не будет раздражаться на жужжащую муху, злиться на занудство преподавателя, бороться со сном, томиться от эротических желаний и ненавидеть родителей за то, что они заставляют его “протирать штанишки” вместо ярких приключений.

При нормальной мотивации к учебе никаких страданий не будет, будет чередование спонтанной тяги и усилий, но все это будет скорее приятным, чем нет.

Можно ли сказать, что поле плохого студента “в голове”? Конечно нет.

Может ли он повлиять на это поле “мысленно”? Да, но опосредованно.

Давайте внимательно посмотрим, как связаны мысли и поле.

У плохого студента в поле очень мало стимулов и приоритетов, связывающих его с учебой. Вот с эротикой – да, много. У него в поле много обнаженных гурий, которые манят его. Эти гурии возникли не вдруг, он давно прикармливает их, общается с ними, представляет их, думает о них. В какой-то мере это происходит даже против его воли, он молодой парень и у него “гормоны”. Однако будь он занят чем-то интересным, на эротические фантазии не уходило бы столько времени, гурии не жили бы в его поле, не были бы такими яркими, с голосами, с запахом, буквально живыми, и не были бы такими наглыми и властными. Теперь же они просто возникают и заставляют все бросать и заниматься ими. Наш студент уверен, что единственная защита от этих бесовок – иметь свою девушку. Но девушка была и бросила его, потому что он все время хотел только секса, а девушке хотелось интересного общения. Была и другая девушка до этого, но не такая красивая как гурии и проигрывала им со всех сторон.

Вот это пример сорных фигур в поле. Это могут быть просто фантазии или образы конкретных людей, но если значимость этих фигур велика, они захватывают поле. Они не дают прокачивать ресурсы, особенно слабые, плохо подключенные, они все время перетягивают на себя внимание, не оставляя сил для дел.

Бесполезно что-то приказывать себе мысленно, если в вашем поле большие сорняки и тем более лярвы, то есть такие плотные и живые сорные фигуры, которые вызывают намного больше эмоций, чем люди перед глазами, которые сводят с ума. Такие фигуры потребляют очень много энергии, потому что заставляют течь внимание в свою сторону.

Чтобы избавиться от сорных фигур, нужно увидеть их силу, а для этого размотать ЗВ, увидеть их вред, а для этого снять корону.

Кажется, что то и другое делается мысленно, но это не просто мысли, это целая внутренняя работа, в которой участвует и воля, и эмоции, и мышцы тела.

Нельзя просто сесть, расслабиться и размышлять. Это ничего не даст.

Наш студент-эротоман должен, во-первых, перестать кормить и растить своих гурий, как бы они не требовали.

Он должен отнять у них свое время и внимание, а сделать это можно, только заняв это время и внимание полезной деятельностью.

Конечно он не может занять все это время учебой, потому что не любит учиться, но он может собрать много дел, каждое из которых он не очень любит, но все-таки может делать.

Обычно это спорт, уборка, чтение полезной литературы, общение на умные темы, изучение новых программ.

Вот это уже детокс поля, и обратите внимание: мысли участвуют в этом, но одних мыслей мало.

Более того, нельзя давать мыслям простор и уходить в размышления и рассуждения. Это приведет к дискуссиям с короной и корона обязательно победит.

Мысли должны быть в подчинении у воли, они должны направляться на полезные установки, на полезные дела и поддерживать там фокус.

Мышление строит логические связи, опираясь на какую-то изначальную идею.

Роль мышления – моделирование закономерностей на основе аксиомы.

Поэтому если вы не зададите мыслям направление, им задаст направление корона.

То есть первична воля, а не мышление, но и воля не может справиться с беспорядком в поле, она может только запустить процесс очищения и детокса.

Этот процесс требует времени и все это время фокус внимания будет пытаться вернуться обратно и откатить поле назад, в состояние помойки.

Воля нужна, чтобы направлять фокус внимания и мысли на дела, а главное заниматься этими делами, посколько в пассивном состоянии воля не работает. Она дает только импульс, а дальше должно начать крутиться колесо.

Если сорные фигуры не кормить, они вскоре становятся меньше и освобождают пространство для новых фигур, для культур в поле.

В отличие от сорняков культуры – это все то, что вы культивируете, растите, для пользы своей фигуры, для своих опор.

То есть детокс – это избавление от мусора и хлама, чтобы вернуть в поле спонтанность, воздух, избавление от сорняков, замещение их культурами, а главное избавление от ядовитых гидр, спрутов и змеюг, которыми являются короны и тропические лианы зеленого винограда. Вот что обладает наибольшей токсичностью, создает завесу наркотических паров, отравляет мозг и подавляет волю.

Это не аллегории, друзья.

Это действительно демоны, которые растут, питаясь энергией человека.

Только благодаря этим демонам поле заполняется хламом и мусором, в нем вырастают сорняки и поселяются лярвы.

Приведите примеры, друзья, других сорняков.

Любовные и сексуальные аддикции мы все время разбираем и знаем уже неплохо.

А другие сорняки, не связанные с сексом и любовью?