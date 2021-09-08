Мнение: Киберспортивный Сбер, мошенничество кредитных брокеров и отслеживание подписок

1. Сбер вкладывается в киберспорт. Причины мы много раз обсуждали — рынок компьютерных игр сейчас больше, чем рынок музыки и фильмов вместе взятый. Вместе с тем пока что сохраняется исторический дисбаланс — условным чемпионам по игре в мяч дарят дорогие автомобили, их приглашают в Кремль на торжественные мероприятия. Условных чемпионов по Доте на официальном уровне почти игнорируют. С годами ситуация неизбежно выровняется в соответствии с раскладом реальной значимости. Киберспортсмены будут иметь тот же вес, что и обычные спорстмены сейчас.

Так вот, Сбер вкладывается в киберспорт, делает голосового помощника для игроков. Про самого помощника Сбера сказать ничего не могу, я его не пробовал. Надеюсь, он будет полезнее, чем офисный Скрепыш. Меня развеселила «вакансия для опытных игроков». Надо иметь «успешный опыт управления топовой гильдией или капитанства», при этом, цитирую, «Опыт игры 300+ часов или готовность его быстро приобрести в World of Warcraft, Minecraft, Dota 2, League of Legends, CS:GO, Valorant»:

https://games.mail.ru/pc/news/2021-05-21/sber-otkryl-vakansiyu-dlya-opytnyh-igrokov-v-csgo-dota-2-i-minecraft/

Господа, серьёзно? «300 часов»? «Готовность быстро приобрести»? Это как если бы вы искали бывшего капитана футбольной команды, который готов «быстро приобрести» опыт игры в футбол. За 300 часов нельзя приобрести ничего, кроме судорог в ляжках от постоянных поражений. Средний киберспортсмен имеет наигрыш в 10-20 тысяч часов, причём даже этот стаж ещё не гарантирует, что он будет достаточно хорош в своей дисциплине.

2. Оказывается, кредитные брокеры, помогающие взять кредит, втихую подключают заёмщикам подписки, якобы на «консультации». С карточек будет списываться по несколько сотен рублей в неделю, многие этого и не заметят:

https://t.me/fintexno/684

Это к вопросу о том, как «выгодно» брать кредиты и пользоваться кредитными карточками. Если ты всё считаешь на три хода вперёд, да, иногда можно извлечь копеечную выгоду. Однако, как правило, кредиты — это убытки, причём убытки серьёзные. Тем, кто хоть как-то умеет страховаться от инфляции, почти всегда гораздо выгоднее не брать кредит, а накопить.

3. Ещё к вопросу о финансовой грамотности. Тут создают сервис, чтобы видеть все подписки к интернет-магазинам и сервисам по карте, дабы иметь возможность отменить лишние или, может быть, оформить новые:

https://t.me/fintexno/626

Лично я отношусь к этому со смесью понимания и недоумения. Так как хорошая практика — лично отслеживать каждый платёж, каждое списание по вашим картам и счетам. Времени это занимает совсем немного, а денег экономит огромное количество. Как за счёт своевременного удушения лишних расходов, так и за счёт правильного психологического настроя.

Не должно быть такого: «ой, у меня списали 500 рублей в пользу какого-то OMANID HOL, не помню что это, потом как-нибудь разберусь». Разбираться надо каждый раз. Если разобраться не удалось, надо отменять автоматический платёж.