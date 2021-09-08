 

Комитет Рады одобрил выделение 70 млн грн на президентский университет Зеленского

08.09.2021, 20:56, Новости дня
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“Бюджетный комитет одобрил выделение 70 010 000 грн на реализацию идеи [президента Украины Владимира] Зеленского о строительстве президентского университета”, – написал Гончаренко.

Он добавил, что на президентский университет впервые выделили финансирование.

Согласно документу, который опубликовал нардеп, выделенные средства пойдут на строительные, монтажные, отделочные работы, подключение инженерных сетей, оплату административных сборов и услуг по изготовлению документов.

Контекст:

Зеленский 31 мая этого года подписал указ о создании президентского университета. 

Глава государства говорил, что в этом университете будут готовить специалистов по информационной и кибербезопасности, специалистов в области искусственного интеллекта, нанотехнологий, аэрокосмических, энергетических и биотехнологий.

По словам министра образования и науки Украины Сергея Шкарлета, строительство президентского университета обойдется в 7,2 млрд грн. 

Кабинет Министров Украины 11 августа выделил 70 млн грн на реализацию проекта президентского университета.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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