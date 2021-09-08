В Киеве от коронавируса умерла девочка в возрасте 21 день. Она стала самой младшей жертвой пандемии в Украине – врач

Ребенка в тяжелом состоянии доставили в больницу 27 августа. Тогда ей было всего 15 дней. Из симптомов у нее были одышка, интоксикация и повышенная температура. У девочки диагностировали тяжелый респираторный дистресс-синдром – когда кислород через легкие не может попасть в кровь.

У девочки и ее матери был подтвержден COVID-19. Как рассказала врач, мать ребенка заболела коронавирусом через неделю после выписки из роддома.

“Ребенок прибыл с явлениями дыхательной недостаточности и был госпитализирован в отделение анестезиологии интенсивной терапии… Девочка была в тот же день заинтубирована, сразу подключена к искусственной вентиляции легких, получила обследование и лечение в соответствии с нашим локальным протоколом оказания помощи больным COVID-19, но несмотря на это, ее состояние прогрессивно ухудшалось, и 2 сентября она умерла”, – рассказала Каминская.

По ее словам, за все время пандемии в детской больнице было около 500 детей с коронавирусной инфекцией, но у всех было нетяжелое течение болезни и никто не умер.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине по состоянию на 8 сентября подтвердили 2,3 млн случаев коронавирусной инфекции, скончалось 54,1 тыс. пациентов с COVID-19.

После распространения штамма “Дельта” дети стали чаще болеть коронавирусной инфекцией, отмечала в августе в эфире “1+1” врач-инфекционист Евгения Менжулина. Она поясняла, что течение болезни COVID-19 у детей (если она не пришлась на период ослабленного иммунитета или не совпала с хроническими болезнями) обычно более легкое, часто протекает вовсе без симптомов – но дети при этом все равно являются переносчиками.

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