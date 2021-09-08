 

Северная Корея не примет участия в Олимпиаде 2022 года в Пекине из-за неучастия в Олимпиаде 2020

08.09.2021, 20:56, Новости дня
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Бах отметил, что членство НОК КНДР приостановлено до конца 2022 года.

Это значит, что северокорейские спортсмены не примут участия в зимних Олимпийских играх в Пекине, которые запланированы на февраль 2022 года, объясняет агентство.

По словам Баха, отстранение от членства в МОК означает, что НОК Северной Кореи не будет получать финансовую поддержку.

Президент Международного олимпийского комитета подчеркнул, что МОК оставляет за собой право допустить на Олимпиаду в Пекине отдельных спортсменов из КНДР.

Решение Пхеньяна не отправлять спортсменов на Олимпиаду 2020 было принято в одностороннем порядке, уточнил Бах.

Контекст:

Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24 июля по 9 августа прошлого года, но из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 год. Они проходили с 23 июля по 8 августа.

В Олимпиаде принимали участие около 11 тыс. спортсменов из более 200 стран.

В Северной Корее транслировать Олимпиаду в Токио начали через два дня после ее закрытия.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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