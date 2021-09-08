Украина хочет расширить санкции против России за Крым – МИД

Она добавила, что украинская сторона хочет расширить санкционный список.

“Действие санкций ЕС должно продолжаться до момента полной деоккупации территорий Украины, незаконно оккупированных РФ. Украина будет работать вместе с ЕС над расширением сферы применения санкций, в частности на лиц, ответственных за нарушения прав человека, включая незаконные аресты 3 и 4 сентября в Крыму”, – написала Джапарова.

Дія санкцій ЄС має продовжуватися до моменту повної деокупації територій * , що незаконно окуповані РФ. * працюватиме разом з * над розширенням сфери застосування санкцій, зокрема на осіб, відповідальних за порушення прав людини, включно із незаконними арештами 3-4.09 в Криму.2/2

— Emine Dzheppar (@EmineDzheppar) September 8, 2021

В среду послы ЕС согласовали продление санкций против России за оккупацию Крыма на шесть месяцев. В частности, ограничения предусматривают запрет на выдачу виз и замораживание активов 177 людям и 48 организациям, причастным к посягательству на территориальную целостность Украины.

Контекст:

В отношении России действует несколько санкционных пакетов Евросоюза. Часть из них связана с посягательством на территориальную целостность, независимость и суверенитет Украины. Секторальные ограничительные меры были первоначально введены в июле 2014 года в связи с дестабилизирующими действиями России против Украины.

Санкции направлены на финансовый, энергетический и оборонный секторы экономики РФ, а также на сектор товаров двойного назначения. Они ограничивают доступ к первичному и вторичному рынкам капитала ЕС для некоторых российских банков и компаний и запрещают услуги финансовой помощи и посредничества для российских финансовых институтов. Также запрещается прямой или косвенный импорт, экспорт или передача любого оборудования, связанного с оборонной промышленностью; устанавливается запрет на товары двойного назначения, которые могут использоваться в военных целях; ограничивается доступ России к некоторым чувствительным технологиям, которые могут быть использованы в энергетическом секторе, например, при добыче и разведке нефти.

Также в отношении РФ действуют несколько санкционных пакетов ЕС, которые запрещают европейским компаниям инвестировать в Крым (этот пакет был утвержден в декабре 2014 года). Европейским и основанным в ЕС компаниям запрещено покупать недвижимость или организации в Крыму, финансировать крымские предприятия или предоставлять связанные с этим услуги; европейским туроператорам запрещено предлагать отдых на оккупированном полуострове.

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