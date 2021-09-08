Мнение: Разбежавшись, прыгнул со скалы



Ушел в закат. Кадр из фильма “Территория”

Какая-то очередная дикая история – стоит только отвлечься на полдня: вдруг сообщили, что погиб Зиничев – глава МЧС, то есть типа преемник Шойгу на этом посту. Читаю описания – везде все выглядит как какой-то абсурд: якобы в Норильске снимали некий “учебный фильм” (??), для этого оператор забрался на некую скалу на опасной высоте, зачем-то рядом с оператором, снимающим учебный фильм, оказался цельный министр федерального правительства (что он делал на скале – тоже фильм снимал?), потом оператор типа “оступился” – да и ухнул со скалы вниз; а министр, значит, тоже не раздумывая прыгнул за ним. И оба в итоге разбиваются о камни. “И пучина поглотила ея, в общем, все умерли”.

А дальше еще и выясняется, что “оператором”, который так неудачно “разбежавшись, прыгнул со скалы”, оказался не какой-то студент ВГИКа, а целый режиссер с двумя неплохими полнометражными худфильмами за плечами – Мельник! “Территорию” я, кстати, смотрел – фильм тягучий, медленный, откровенно видовой… но какие там потрясающие виды нашего Севера!! Я его смотрел на малюсеньком экране, встроенном в переднее кресло в огромном Боинге, когда летел 10 часов то ли в Хабаровск, то ли в Магадан – но все равно помню, как меня заворожило. Нет, Мельник умел снимать! Жалко человека…

Тем более непонятно, какой он там “учебный фильм” делал. И почему Зиничев стоял с ним рядом?! В Норильске??

А потом выкинули уже другую версию – мол, это не Зиничев спасал “оператора”, а наоборот – оператор Зиничева, который “поскользнулся”.



“В СМИ назвали новую версию событий, в результате которых трагически погиб глава МЧС Евгений Зиничев. По данным Readovka, не Зиничев пытался спасти поскользнувшегося кинорежиссера Александра Мельника, а наоборот. «Евгений Зиничев поскользнулся, подойдя к краю водопада. В это время года на Китабо-Ороон уже холодно и есть лед. Сама поездка носила туристический характер», — пишет издание”.

То есть это уже режиссер Мельник, наоборот, героически бросился в водопад, спасая министра? Какой-то просто непреходящий героизм у всех!

Про Зиничева я до сих пор помнил только одно – что это был какой-то страшный бука: он из когорты “путинских охранников”, которых Путин повадился рассовывать на теплые места губернаторов разных регионов (не жителям же, в самом деле, доверять выбирать себе руководителей?!) – так вот Зиничев прославился тем, что просидел рекордно малый срок в губернаторах Калининградской области в 2014 году – 7, кажется, месяцев. Причем его в итоге сняли… по причине крайней нелюдимости. Писали, что он настолько терпеть не мог давать пресс-конференции и вообще общаться с журналистами по каким угодно поводам, что это сочли неприличным даже в Кремле… и отозвали его из губернаторов. Во всяком случае, это была такая максимально распространенная версия.

Но нелюдимого Зиничева не оставили в покое – Путин его назначил на МЧС, то есть на самое бесполезное и самое странное ведомство в стране, причем – обладающее очень неслабым собственным СИЛОВЫМ потенциалом. На вооружении в МЧС свои вооруженные до зубов отряды, свои танки, свои БТР, своя боевая авиация… И это при том, что со своими непосредственными (как бы) обязанностями МЧС справляется примерно никак – чему свидетельство пожары, уничтожившие леса в Якутии и в Красноярском крае в 2020-21 гг. Пожары, которые никто так и не смог потушить. Спрашивается – а танки тогда зачем? А боевые самолеты? А отряды автоматчиков?! Если они пожары не тушат – ЗАЧЕМ ОНИ??

Словом, ВСЁ СТРАННО. Руководитель странного ведомства погиб самым странным образом. Блогеры подсчитали: с момента гибели министра и до официального об этом сообщения в прессе прошло около 10 ч. Чем в это время занимались – версию придумывали? Как бы максимально навести тень на плетень? В работу были, я смотрю, брошены лучшие силы во главе с самой Маргаритой Симоньян!

Им удалось.

А вот что было на самом деле… Черт знает. Народ, конечно, по своему добродушию остановится на варианте “небось, набухались все до чертиков, как положено у начальства “на природе”, да и впрямь свалились откуда-нибудь (например, выпали из вертолета)”. Ну а аналитики западных (равно как и восточных) спецслужб станут, безусловно, отрабатывать версию покушения, а то и “зачистки”. По идее, МЧС в России – орган силового контроля за армией и МВД (а теперь еще и Росгвардией), который подчинен непосредственно президенту и неподотчетен больше никому. Если б такой орган не изображал из себя еще и “спасателя” – цены б ему не было…

Но самое все ж непонятное – режиссера-то за что они грохнули?!!