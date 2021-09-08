Игровая приставка PlayStation 5 Pro выйдет через два-три года

Как стало известно из достоверного инсайдерского источника, игровая консоль PlayStation 5 Pro попадет на рынок в 2023 или 2024 году. Речь идет о топовой версии уже хорошо известной пользователям PlayStation 5, уточняют эксперты.

Инсайдеры в своих выводах ссылаются на косвенные источники информации. В частности, недавно на канале YouTube один из компетентных экспертов выпустил видеоролик, в котором прозрачно намекнул на выпуск PlayStation 5 Pro через два-три года. Специалисты также обосновал, почему речь идет именно о таком сроке.

Также инсайдеры предполагают, что цена данной версии популярной приставки составит около 700 американских долларов. По мощности улучшенная приставка должна превосходить нынешние модели в полтора-два раза.